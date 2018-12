România, în faţa Curţii de Justiţie a UE. Fraţii Micula, ajutoare ilegale nerecuperate Valoarea acestor ajutoare este de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu decizia Comisiei din 2015, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Printr-o hotarare pronuntata de o instanta de arbitraj in decembrie 2013 (Micula/Romania) s-a constatat ca, prin retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor, cu patru ani inainte de expirarea sa prevazuta pentru 2009, Romania a incalcat un tratat bilateral de investitii incheiat intre Romania si Suedia. Romania a anulat schema de ajutoare ca parte a procesului de aderare la UE in vederea respectarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

