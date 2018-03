Stiri pe aceeasi tema

- Opt case, intre care doua in pericol de prabusire, sunt afectate din cauza reactivarii unei alunecari de teren produsa in localitatea Scorteni din judetul Prahova, unde pamantul a pornit la vale pe o portiune de aproximativ 100 de metri, in urma ploilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures este inca blocat in urma deraierii unui tren incarcat cu cherestea, in zona statiei CFR Dealul Stefanitei, potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate. Pentru trenurile de calatori care ar fi trebuit sa tranziteze zona afectata, s-a luat masura…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a recunoscut, miercuri, la Alba Iulia, ca a aflat recent ca scolarizarea mecanicilor de locomotiva se face, in Romania, intr-un singur centru national. In lumina noilor informatii primite, lui Sova i se pare "inacceptabil" si sustine ca va lua masuri…

- Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti – Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata. Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate…

- 'Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia cu doamna Dancila si sper sa rezolvam cat mai multe din aceste probleme (ale Bucurestiului, n.r.)', a aratat Firea, intr-o declaratie acordata presei, in timpul participarii la Congresul extraordinar al PSD. Ea a mentionat ca planul stabilit…

- Probleme in aceasta dimineața in Teleorman. Circulatia feroviara este blocata, joi, intre statiile Tarnavele si Vlasca, dupa ce liniile de cale ferata au fost inundate. Din cauza schimbarii bruște de vreme, zapada s-a topit rapid și a inundat liniile de cale ferata. Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia…

- Vicepresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Dorin Corches, a declarat vineri, la Oradea, ca operatorii de transport feroviar vor putea depune cereri de finantare la AFM in luna aprilie, statul platind pentru acestia 60% din factura de transport pe calea ferata a tirurilor, prin programul…

- Ministerul Transporturilor din Bulgaria a lansat o aplicatie mobila pe care vecinii de la sud de Dunare o pot consulta de fiecare data cand urmeaza sa plece la drum. Ea este disponibila pe iOS si Android.

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au ...

- Ieri, la Comisia pentru transporturi și infrastructura din cadrul Camerei Deputaților, a continuat analiza starii infrastucturii feroviare, impreuna cu reprezentanți ai constructorilor, C.F.R. S.A și Ministerul Transporturilor. In cadrul acestei intalniri, deputatul PSD Marius Sorin BOTA a solicitat…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a anuntat ca a fost deschis un dosar penal in rem in cazul pasarelei prabusite in Gara Ploiesti pentru a stabili cine sunt vinovatii. Ministrul mai spune ca a cerut celor de la CFR sa faca un inventar al pasarelelor si sa verifice starea lor pentru a se asigura…

- Traficul feroviar este blocat in aceasta dimineața in Gara de Vest din Ploiești. O pasarela metalica de aproape patru tone s-a prabușit peste liniile de cale ferata. Este vorba despre pasarela care susținea conductele de termoficare ale societații Veolia. Din fericire, nu sunt persoane ranite, iar in…

- Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata nu exista informatii privind eventuale persoane ranite sau pagube materiale in urma acestui incident. Oficialul nipon a mentionat ca la scurt timp dupa ce un avion militar american F-16 a decolat de la baza aeriana…

- 2018 este anul de gratie al infrastructurii feroviare din Romania. Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, elibereaza ultimele avize si autorizatii pentru a extinde șantierul celei mai complexe lucrari de infrastructura feroviara din Romania.

- La 20 de ani de la desființarea Mocaniței, plangeri penale și acuzații reciproce intre doi investitori care vor sa exploateze porțiuni din calea ferata in scop turistic. Calea ferata ingusta care traverseaza o parte din Munții Apuseni, in lungime de 94 km, intre orașele Turda și Abrud, a luat ființa…

- Zeci de sindicalisti CFR s-au adunat vineri la Ministerul Transporturilor pentru a protesta fata de subfinantarea sistemului feroviar si lipsa investitiilor pentru achizitia de material rulant.

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, și-a dat joi demisia din functie, ea fiind numita imediat ca secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai...

- Ministerul Transporturilor a dat studenților aproape un milion de bilete gratuite pe luna, din aprilie pana in decembrie 2017. Suma totala a acestora se ridica la 8.334.685 de bilete, dintre care 1.381 sunt abonamente. Deși Libertatea a cerut date exacte legate de gratuitatea oferita din 1 februarie…

- Surse: Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a demisionat Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Bogdan Mîndrescu, a demisionat din functie fara sa precizeze motivul, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. Amintim însa ca, la 1 februarie,…

- Vesti bune pentru romanii care calatoresc cu trenul pe ruta Oradea – Cluj Napoca. Vor ajunge mai repede la destinatia dorita. Asta pentru ca ungurii ne imboldesc sa modernizam mai repede calea ferata pe aceasta ruta. Potrivit Mediafax, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul…

- Un proiect de infrastructura al Clujului inceput pe vremea lui Ioan Rus, lasat fara finantare Un proiect de infrastructura foarte important pentru Cluj dar si pentru regiune, legarea centurii Clujului, Valcele-Apahida, prin DN1Turda - Cluj, cu Autostrada Transilvania, a ramas uitat prin sertarele birourilor…

- Tragedie pe calea ferata. Un barbat de 48 de ani din județul Alba a fost gasit decedat, miercuri dimineața, intre stația CFR Deva și Mintia. Din primele date, ar fi vorba despre un accident, barbatul fiind lovit de tren. In acest caz, polițiștii au demarat o ancheta. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- Ministrul Transporturilor ar trebui sa faca “o curatenie” in minister, deoarece exista “o crasa incapacitate de gestionare a marilor proiecte si a fondurilor europene”, potrivit presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a adaugat ca prioritatea zero a partidului si criteriul de evaluare…

- Membru in Comisia pentru transporturi si infrastructura, deputatul PSD Prahova Laura Moagher a participat la o intalnire ce a avut loc la Ministerul Transporturilor, la care au luat parte directori ai ministerului si reprezentantii din Parlament ai transporturilor. Evenimentul a avut loc dupa investirea…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zece au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora Romaniei). Potrivit cotidianului La Stampa, alte zece persoane au avut nevoie…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- Surse apropiate fostului premier afirma, pentru Money.ro, ca Mihai Tudose, avand in spate susținerea mai multor parlamentari care au fost de partea sa și in conflictul cu Dragnea, intenționeaza sa atace deciziile liderului PSD privind componența viitorului Guvern, dar și in alte privințe. Conflictului…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) al MAI a creat trei celule de criza în zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa în cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau. În cadrul celulelor vor face parte reprezentanți…

- Ministerul Transporturilor schimba tarifele de drum national (rovinieta), in conformitate cu cerintele europene in materie, majorand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro si recalculand valorile pentru celelalte perioade de valabilitate, in vederea alinierii legislatiei…

- Premierul Mihai Tudose și miniștrii Felix Stroe, Marius Nica și Marcel Ciolacu, s-au reunit la Ministerul Transporturilor, luni, cu doua ore inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, pentru a semna contractul pentru proiectarea și execuția podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu reprezentanții…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%. Potrivit unui proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, de exemplu,…

- Pe langa scumpirile la alimente, combustibili și energie, anul 2018 mai vine cu o alta veste proasta pentru romani. Mai exact, pentru șoferi! Potrivit unui proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta va creste pentru…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.

- Masina spulberata de tren, miercuri seara, in comuna clujeana Jucu. Soferul, un tanar de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital, informeaza someseanul.ro Accidentul a avut loc la pasajul de cale...

- Premierul Mihai Tudose negociaza cu liderii PSD din teritoriu lista noului Guvern. Acesta ar vrea sa faca schimbari în mai multe ministere. Cap de lista ar fi chiar ministrul Educatiei, Liviu Pop, urmat de cel de la Economie, Gheorghe Șimon. În aceste zile se…

- ANP: 941 de persoane, eliberate ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu, alte mii, eliberate conditionat Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta ca, pana duminica, au fost eliberate din inchisori, ca urmare a aplicarii legii recursului compensatoriu, 941 de persoane. "În…

- Marin Anton, fost deputat PNL si secretar de stat in Ministerul Transporturilor a fost trimis in judecata de DNA pentru ca ar fi luat o mita de aproape 23 de milioane de lei de la compania care a realizat noul ...

- Ministerul Transporturilor promite ca 2018 va fi un an record pentru autostrazi. Se estimeaza ca anul acesta vor fi dati in folosinta 156 de km de autostrada din cei 188 contractati. De cealalta parte, Asociatia Pro Infrastructura, care monitorizeaza marile proiecte de transport din tara, contrazice…

- Ministerul Transporturilor a obtinut avizele favorabile de la Ministerul de Finante si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 21 2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor.Hotararea care urmeaza sa intre pe ordinea…

- In 2017, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat lansarea mai multor proiecte, unele dintre ele destul de controversate, insa, la final de an, bilantul Municipalitatii arata 22 de companii nou infiintate, bani mai multi alocati Catedralei Neamului si Pasajul de la Piata Sudului, inaugurat.…

- "Inainte de 1989, in Romania se transportau aproximativ 365 de milioane de tone anual, cam cat transporta astazi Germania pe calea ferata. In prezent in Romania au mai ramas 55-60 de milioane de tone, deci de șase-șapte ori mai puțin. Chiar și in aceste condiții, avem constrangeri de infrastructura…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a prezentat joi proiectele prioritare de transport care vor fi implementate in urmatorii ani, premierul Mihai Tudose precizand ca este necesar ca, in acest domeniu, sa fie depasit "nivelul cu cariocile pe hartie". "Ministerul Transporturilor in colaborare…

- Exista sanse sa avem o noua magistrala de metrou. Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru proiectul "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda. Magistrala 6 va asigura conexiunea directa între Bucuresti…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Un șofer al unui autoturism cu numere de Cluj a devenit, fara sa iși propuna, viral pe internet, dupa ce și-a parcat mașina pe calea ferata. Și nu oriunde, ci chiar in drumul Mocaniței din Moldovița.

- Deschiderea oficiala a celei de-a IX-a editii a evenimentului „Craciun in Maramures” a avut loc sambata, 23 decembrie 2017, la ora 11.00, la Muzeul Satului din Baia Mare. In organizarea Consiliului Judetean Maramures, a Muzeului Judetean de Etnografie si Arta Populara, a Centrului Judetean pentru Promovarea …

- Anul viitor vor fi lansate procedurile de achizitie publica pentru proiectarea si executia unor obiective asteptate de mult timp pentru Moldova si pentru conexiunile acesteia cu celelalte provincii istorice.

- 19 braduți impodobiți care de care mai aparte au fost scoși la licitație in aceasta seara. Suma stransa in urma licitației va ajunge la familia celor patru frați morți in tragicul accident petrecut la calea ferata din Viișoara.

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- In urma anuntului Comisiei Europene privind declansarea unei investigatii privind un eventual ajutor de stat acordat CFR Marfa, prin stingerea de catre statul roman a datoriilor acesteia, Ministerul Transporturilor precizeaza ca oficialii europeni au fost notificati si au aprobat „in principiu” acest…