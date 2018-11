Romania, in an centenar: Un sfert dintre romani se imprumuta pentru a-si plati facturile si o treime din populatie ar vrea sa emigreze

Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert dintre romani se imprumuta pentru a-si plati facturile curente, iar circa o treime (32%) dintre conationali afirma ca este dispusa sa emigreze din cauza situatiei financiare din tara, arata rezultatele Raportului European al Platilor Consumatorilor, conform Agerpres. Raportul ...

- Statul are nevoie de bani și de Centenar, așa ca se imrpumuta la populație. Romanii pot cumpara titluri de stat pe o perioada de doi ani, printr-o noua emisiune inițiata de Ministerul Finanțelor.

- Autoritațile de la București iși finanțeaza tot mai costisitor datoriile, ceea ce, la un moment dat, poate atrage o intervenție din partea Fondului Monetar Internațional (FMI), dupa cum explica unul dintre economiștii Bancii Transilvania (BT).„Avem aceasta provocare din perspectiva finanțelor…

- In fata magistratilor, Oana Net si-a recunoscut vina si le-a cerut sa ii micsoreze pedeapsa cu o treime. Legea este de partea ei, iar judecatorii au acceptat. "Nu mi se pare normal sa ucizi un copil, indiferent de natura, iar apoi sa iti ceri iertare si sa ti se reduca o treime din pedeapsa.…

- Ne intoarcem la Timisoara sa marcam noi, ardelenii, alaturi de partenerii banateni, anul de centenar al Marii Uniri. Stravechea capitala a Banatului devine singurul oras din Romania in care organizam doua targuri in acelasi an! Si venim cu uleiuri presate la rece, caș și branzeturi…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, ca bufferul de la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) este in prezent mai mare decat nivelul de la finele anului trecut, iar cateva obiective indeplinite pot ajuta Romania sa-și imbunatațeasca imaginea pe piețele financiare, scrie…

- Senatorul liberal Ioan Cristina spune ca nu este un secret pentru nimeni ca Romania se afla, mai mult decat oricand, sub zodia scandalului și al razboiului politic dus cu orice preț. In an de Centenar, prioritațile romanilor sunt ignorate iar agenda publica este acaparata de o singura tema: lupta pentru…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, le-a transmis politicienilor ca nu au reușit sa lase o Romanie mai buna pentru generațiile urmatoare, atragand atenția ca triumfalismul de Centenar ar trebui sa fie unul ponderat. Prezent la reuniunea anuala a diplomației romane, Pop a argumentat ca Marea…