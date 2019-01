Romania in 2019 - va mai dudui economia sau nu? Fiind la inceputul anului, orice antreprenor sau director de companie mai mica sau mai mare isi face un plan pentru anul ce vine. De cele mai multe ori, aceste planuri sunt date peste cap de modificarile legislative aduse de Guvern, aceasta fiind una din provocarile cu care mediul de afaceri se confrunta frecvent.



La nivel macro, anul 2019 va fi dominat de o serie de provocari: scaderea cresterii economice, noile taxe anuntate de Ministerul Finantelor, limitarea gradului de indatorare a persoanelor fizice si nivelul ridicat al inflatiei.

Provocarea acestui an, in economia Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

