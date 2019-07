Festival pentru bicicliști marca VpB

Duminică, 14 iulie, începând cu ora 14, Verde pentru Biciclete le dă întâlnire timișorenilor la cea de-a doua ediție a festivalului VpBFest, o sărbătoare a comunității care anul acesta va avea loc în mijlocul străzii.