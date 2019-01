Stiri pe aceeasi tema

- Rata mortalitații infantile ramane in Romania de doua ori mai mare decat rata medie a Uniunii Europene, anunta Salvati Copiii, precizand ca principala cauza sunt nasterile premature. In judetele Botosani, Calarasi si Caras-Severin se inregistreaza cele mai multe decese in randul bebelusilor, relateaza…

- Se dau prime uriase de Craciun: cate 9.700 lei net! iata cine sunt norocosii care vor primi acesti bani O serie de angajati din Romania se pot considera extrem de norocosi: vor primi o prima uriasa de Craciun. Este vorba despre cei de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, care vor incasa cate 9.700…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la ședința CN al partidului, ca este nevoie ca guvernul sa le ceara bancilor și multinaționalelor din Romania ca ”din profiturile uriașe pe care le fac aici taxele sa le plateasca aici, nu in parardisuri fiscale”.”E nevoie de un guvern,…

- Sunt creșteri uriașe de prețuri in ultimele 12 luni, potrivit INS. Daca ne comparam cu decembrie 2017, pe o raportare pe 11 luni privind evoluția prețurilor vedem o serie de crește la captilolele combustibil, gaze sau energie terminca. Respectiv, la combustibili este o creștere de 7,18%, la gaze 16,6%…

- Industriasul britanic Sanjeev Gupta a afirmat, vineri, ca GFG Alliance va face investitii semnificative in Romania, care vin sa completeze planurile sale de dezvoltare ale combinatului siderurgic de la Galati, informeaza un comunicat al companiei.Promisiunile vin dupa intalnirea pe care Sanjeev…

- Tim Cook, CEO al Apple, a atacat companiile care acumuleaza cantitați uriașe de date ale utilizatorilor, spunand ca suntem mereu sub supraveghere și ca acest lucru ar trebui sa ne ingrijoreze. Intr-un discurs neobișnut la Bruxelles el a laudat noul regulament european GDPR și a spus ca ar fi pentru…

- In aprilie 1989, Romania anunta ca si-a platit datoriile externe si nu mai depinde financiar de nicio alta tara sau organizatie. Desigur, costurile au fost imense, in special daca ne gandim la nivelul de ...