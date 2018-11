Aceste date arata o crestere constanta a exporturilor de gaze ale Gazprom spre Romania in ultimii patru ani, de la 59 milioane metri cubi in primele noua luni ale anului 2015, la 458 milioane metri cubi in primele noua luni ale anului 2016, la 690 milioane milioane cubi in 2017 si la 917 milioane metri cubi in 2018. In pofida acestei cresteri, Romania este unul din cei mai mici clienti ai Gazprom la nivel regional, fiind devansata de Republica Moldova, care in primele noua luni ale anului a important de la Gazprom o cantitate de 2,017 miliarde metri cubi de gaze naturale, Bulgaria, 2,317 miliarde…