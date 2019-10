Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, susține ca are informații despre afaceri necurate pe care Joe Biden le-ar avea in Romania. A facut aceasta dezvaluire la televiziunea de casa a președintelui american, Fox News, dar nu dat niciun detaliu Avem multe dezvaluiri. "Inca n-am ajuns…

- ”Am totul” a spus avocatul lui Donald Trump in timp ce arata o tableta pe care o ținea in mana. ”Inca nu ne-am mutat atenția asupra Romaniei. Așteptați sa ajungem la Romania.” a spus Rudy Giuliani. Afirmațiile au venit in contexul in care Rudy Giuliani se plangea de presa și afirma ca ”Eu…

- In eforturile de combatere a unei posibile proceduri de destituire, presedintele Donald Trump a adoptat un argument zdrobitor pentru a-si apara solicitarile adresate autoritatilor ucrainene de a-l investiga pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden, pe care l-a numit "dreptul sau…

- JA. Domnule Samuel Caba, ați facut de curand o vizita in Statele Unite. Cum vedeți diferența dintre societatea americana și cea din Romania? SAMUEL CABA: Dupa ce stai cateva saptamani in Statele Unite ale Americii, iei legatura cu foarte mulți oameni din toate mediile sociale și cand parcurgi…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit marti, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, la Casa Alba, la ora locala 14,00 (21,00 ora Romaniei). Discuțiile tete-a-tete, care erau prevazut pentru o jumatate de ora, s-au incheiat dupa aproximativ o ora. „Avem o relație foarte buna…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, pe 19 si 20 august, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump, a precizat marti seara Administratia Prezidentiala. Anterior, Casa Alba a anuntat intrevederea celor doi presedinti pe data de 20 august. "Cu prilejul intrevederii, presedintele…