Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ca titular al deciziilor de politica externa a Romaniei și ca reprezentant al Romaniei in plan extern, in conformitate cu prevederile constituționale, a decis recunoașterea domnului Juan Guaido in calitatea de Președinte interimar al Venezuelei, anunța…

- Parteneriatul Estic si criza din Venezuela s-au numarat printre temele reuniunii informale a ministrilor de Externe din statele UE (Gymnich), ce a avut loc la Bucuresti, joi si vineri, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Reuniunea a debutat cu discutii…

- Teodor Meleșcanu anunța ca Romania susține ideea unor alegeri prezidențiale anticipate in Venezuela, mentionand ca UE urmeaza sa adopte o pozitie unitara in acest sens.„Noi sprijinim adunarea naționala, parlamentul venezuelean pentru ca este o instituție democratic aleasa și ale carei puteri…

- Pe 23 ianuarie 2019, purtatorul de cuvant al National Assembly din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedintele interimar al tarii in urma masivelor proteste de strada impotriva guvernarii lui Nicolas Maduro. Administratia SUA l-a recunoscut imediat, iar Canada i-a urmat, scrie Quartz.

- Președintele a declarat, dupa ședința CSAT, ca nu exista nicio propunere valabila pentru șefia Armatei. „O situație creata de incompetența PSD”. In acest context, șeful statului a anunțat ca prelungește mandatul lui Nicolae Ciuca. Potrivit Digi 24, președintele Klaus Iohannis nu este de acord cu propunerea…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste la Palatul Cotroceni pe Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vizita are loc in contextul in care de pe 1 ianuarie, tara noastra va prelua presedintia Consiliului Uniunii...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi vineri, 21 decembrie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Sebastian Kurz, Cancelarul Republicii Austria.Vizita are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria Presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- Reuniunea a fost organizata de Ambasada Republicii Austria, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului UE.In cadrul intalnirii au fost abordate, in principal, teme legate de preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE incepand cu 1 ianuarie 2019. De asemenea, au fost…