Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pascu anunta ca a fost informat de ambasadoarea Romaniei la UE, Luminita Odobescu, ca a primit instructiuni pentru retragerea candidaturii mele la postul de comisar interimar al Romaniei. Pascu spune ca ia nota si se conformeaza deciziei premierului Viorica…

- Propunerea de comisar european interimar din partea Romaniei, Ioan Mircea Pașcu, contrazice informațiile aparute in presa din Romania și arata ca nu va primi pensie de fost comisar, pentru ca nu are un an de mandat. De asemenea, Pașcu anunța de indata ce va fi liber de obligații va incepe sa vorbeasca…

- Viorica Dancila a declarat, vineri, intrebata daca Luminița Odobescu va fi propusa comisar european, ca deși apreciaza activitatea acesteia, nu a lansat niciun nume in discuțiile externe. Premierul a precizat ca Romania va trimite doua propuneri, „una de comisar femeie și una de comisar barbat”,…

- "Presedintele Juncker intentioneaza sa-i audieze pe cei doi candidati propusi pentru posturile de comisari, in zilele urmatoare", a anuntat Mina Andreeva. Initial, Juncker a dorit sa transfere atributiile lui Cretu (Dezvoltare Regionala) si Ansip (Piata Unica Digitala) catre comisarii Maros…

- Juncker va audia candidatii propusi de Romania si Estonia pentru posturile de comisar european detinute de Corina Cretu si Andrus Ansip”Presedintele Juncker intentioneaza sa-i audieze pe cei doi candidati propusi pentru posturile de comisari, in zilele urmatoare”, a anuntat Mina Andreeva.Initial,…

- Viorica Dancila a transmis presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar si portofoliile vizate de Romania in viitoarea componenta a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate. Premierul Dancila a…

- Romania nu va mai avea comisar european pana in toamna, cand se incheie mandatului actualei comisii. Dupa ce Corina Cretu a demisionat din functia de comisar pentru politici regionale pentru a-si pastra functia de europarlamentar, portofoliul sau va fi preluat de un al comisar european. Premierul Viorica…

- Viorica Dancila a precizat ca dupa demisia Corinei Cretu, sunt luate in calcul doua variante - aceea de a nu mai fi numit un inlocuitor sau numirea unui interimar. Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar,…