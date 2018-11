Romania ignora de aproape doi ani cerintele CE privind reducerea deficitului structural! Corectiile necesare, tot mai dure!

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat astazi, 21 noiembrie, pachetul de toamna care lanseaza Semestrul European 2019. Acesta stabilește prioritațile economice și sociale ale UE pentru anul 2019 și cuprinde Analiza Anuala a Creșterii, masuri in cadrul Pactului de stabilitate și creștere, avize pentru ...

- Deficitul public a crescut in Romania de la -0,5 % in 2015 la -2,9 % in 2016 si se preconizeaza ca acesta va ajunge la -3,3 % in 2018, -3,4 % in 2019 si -4,7 % in 2020, acest nivel al deficitului urmand a fi cel mai ridicat din UE, apreciaza Comisia Europeana.

- Cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-general, Augustin Lazar, reprezinta "un alt eveniment negativ" produs in Romania, o situatie care demonstreaza ca avertismentele transmise de UE "nu au avut efectul dorit", afirma un diplomat european citat de Financial Times."Bruxellesul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a pronuntat hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație. Romania a fost gasita vinovata pentru neaplicarea directivei privind…

- Comisia Europeana reacționeaza la recentele modificari prin OUG ale legilor Justiției. "Așa cum prim-vicepreședintele Frank Timmermans a subliniat in timpul dezbaterii din Parlamentul European: Vom continua...

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene va anunta pe 18 octombrie hotararea in cauza C-301/17 Comisia Europeana c. Romania, privind obligațiea Statelor membre de a lua masurile necesare pentru a inchide siturile care nu au primit o autorizație.In data de 23 mai 2017, Comisia Europeana a introdus…

- Vicepresedintele Comisiei de Buget si Finante din Parlament, deputatul PNL Bogdan Hutuca, avertizeaza ca Romania va fi penalizata de Comisia Europeana din cauza deficitului bugetar excesiv, avocatilor romani fiindu-le imposibil de explicat in instanta de ce o tara cu crestere economica record in 2017…

