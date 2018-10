România, ieșire UE. Tăriceanu: Nu ştiu cum s-o calific "Timmermans a spus si el, si cred ca si Juncker, dar Tiemmermans, de vreo doua, trei ori, ca intre Romania si, de exemplu, tari care se considera ca au avut excese sau au incalcat principiile statului de drept nu poate fi facuta nicio comparatie. Romania nu este in aceasta situatie. Nu este in situatia iesirii din Uniunea Europeana nici ca urmare a unor solicitari pe care eu nu le-am vazut din partea unor politicieni europeni si nici din partea unor oameni seriosi si cu pondere din Romania. Ca poate o fi vreunul din Romania care spune o astfel de nazbatie, nu stiu cum s-o calific", a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

