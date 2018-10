România, ieșire din UE. Corina Crețu: Să schimbe lucrurile "Am inteles, in ultimii ani, ca partea de comunicare privind politica de coeziune trebuie sa fie parte integrata a eforturilor noastre comune. Nu este vorba de a comunica numai despre existenta unor programe sau despre sisteme de finantare care pentru oamenii de rand, probabil, sunt lucruri mai abstracte, ci de a prezenta oamenilor efectele concrete ale optimizarii fondurilor europene", a afirmat oficialul european. Ea a spus ca, in prezent, exista "un limbaj antieuropean care e din ce in ce mai pregnant". "Eu cred ca Romania nu-si poate permite luxul nici macar de a se gandi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

