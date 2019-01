Romania iese la pescuit de migranti 49 de migranti, intre care copii si adolescenti, se afla de mai bine de doua saptamani pe Mediterana, debarcarea lor fiind blocata de o criza diplomatica. Romania, alaturi de alte tari, s-a declarat gata sa-i primeasca dar nici un acord nu a fost deocamdata gasit. Nava ONG-ului german Sea-Watch, care cauta un port pentru a […] Romania iese la pescuit de migranti is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MAE precizeaza ca un numar de 248 de migranti din diferite tari din nordul Africii au ajuns in Malta si suplimentar fata de acestia au ajus pe coastele malteze doua vase cu 49 de migranti. Ministerul precizeaza ca Romania e dispusa, alaturi de alte state membre, sa ia cinci migranti.

- Comisia Europeana le-a solicitat joi tarilor membre ale Uniunii Europene sa dea dovada de ''mai multa solidaritate'' in legatura cu soarta a aproximativ 50 de migranti salvati pe mare de navele unor ONG-uri si pentru autorizarea primirii lor provizorii in apele teritoriale malteze,…

- Organizatia neguvernamentala germana Sea-Eye cauta sambata un port pentru a debarca 17 migranti salvati in cursul diminetii, iar compatrioata sa Sea-Watch era in continuare in asteptarea unui port care sa accepte 32 migranti salvati pe 22 decembrie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Sambata…

