- Romania este pregatita pentru preluarea Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, realitate prezentata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului de catre primul-ministru Viorica Dancila. Prioritatile programului in cele sase luni de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene cuprind…

- Vestea a adus-o Moșul. Chiar de Craciun. Predand ștafeta Iepurașului de Paște: in vacanța de primavara, o selecționata bacauana de fotbal alcatuita din copii nascuți in anii 2009 și 2010 va merge, timp de o saptamana, intr-un stagiu de pregatire in Germania. Totul, in virtutea parteneriatului dintre…

- Demonstratia de pe bulevardul Champs-Elysees din capitala tarii a fost in mare parte pasnica, participand numai circa 2.000 de persoane, un numar mult mai mic decat in saptamanile anterioare. In jur de 40.000 de persoane au protestat in diferite parti ale Frantei sambata, a declarat pentru dpa o…

- Business Hi-Tech Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM: Vom discuta despre nivelul taxelor platite de operatori dupa licitatia 5G, pana atunci raman la fel Tweet Print Mail Autor: Adrian Seceleanu astazi, 00:05 0 Autoritatea nu a primit aviz de la guvern pentru achizitia unui sediu central…

- Pentru a implementa acest plan, Ford a numit noi sefi in Germania si Marea Britanie. Obiectivul Ford este sa ajunga la o marja de profit de 6-. Fostul responsabil de calitate Gunnar Herrmann va conduce operatiunile de restructurare din Germania, in timp ce Graham Hoare va face acelasi lucru in Marea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene (UE), in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc ”in veci”.…

- Astazi, 26 noiembrie 2018, Preasfințitul Parinte Macarie, Episcopul romanilor ortodocși din Europa de Nord, a ajuns in mijlocul comunitații din Parohia Caraclau, Protopopiatul Onești, pentru a fi alaturi de familia lui Hortolomei-Lupu Gheorghe, romanul care a fost ucis in bataie, in orașul Husqvarna…

- In octombrie 2018 s-au implinit 15 ani de la implementarea in premiera europeana a unui program care punea bazele chirurgiei robotice pentru studentii si rezidentii de la Universitatea de Medicina din Cluj-Napoca, cu participarea profesorului de origine romana Ralf Senner. Evenimentul a fost…