Romania frumoasa: Descopera Cascada Beusnita Plaiurile mioritice ascund mistere demne pentru ochii dornici sa le descopere, remarcandu-se prin zone verzi, coame muntoase, intinderi azurii de ape si… cascade, parca inspirate din basmele copilariei. Odata cu sezonul cald, natura reinvie, iar, alaturi de ea, fascinantele vietuitoare care completeaza un peisaj viu si plin de culoare. Urca-te in tren sau incaleca bicicleta si cutreiera zonele unei Romanii magice: 1. Cascada Beusnita In Parcul National Cheile Nerei, se dezvaluie un traseu prin padure, incarcat cu peisaje si descoperiri vesele, care te va purta direct la cascada Beusnita. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

