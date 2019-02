Principalele teme de discutie au fost mandatele de negociere privind acordurile comerciale UE - SUA referitoare la evaluarea conformitatii si liberalizarea comertului cu produse industriale, precum si aspecte privind relatia bilaterala Romania - Franta. Intalnirea a avut loc in marja Reuniunii Informale a Ministrilor Comertului, care s-a desfasurat in perioada 21 - 22 februarie 2019 la Bucuresti. In plan bilateral, cei doi demnitari au subliniat importanta dimensiunii economice din cadrul Parteneriatului Strategic Romania - Franta, precum si a proiectului multi-dimensional "Sezonul Romania-Franta"…