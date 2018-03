Stiri pe aceeasi tema

- A fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru initiativa de modificare a Constitutiei "Fara Penali in functii publice", sustinuta de USR. Intr-o perioada de sase luni, initiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel putin 21 de judete din tara. Cei 19 membri ai comitetului…

- USR anunta, joi, ca a fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției ‘Fara Penali in funcții publice’. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Pro TV inchide emisia tuturor stațiilor locale pe care le avea in țara, operatorii de cablu fiind deja anunțați cu privire la aceasta decizie. Un numar de 12 statii locale ale Pro TV nu vor mai avea semnal propriu de la 1 aprilie, la miezul noptii, potrivit informațiilor Paginademedia.ro, iar Știrile…

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si textile, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, va inaugura joi cel de-al 56-lea magazin din tara la Giugiu, cu o suprafata totala de 1.220 de metri patrati. ’’Suntem bucurosi ca ajungem in Giurgiu si speram ca locuitorii…

- Momentul s-a consumat in cadrul conferinței internaționale dedicate proiectului trans-european Via Carpatia, la care au participat oficiali din Romania și Ungaria, reprezentanți ai regiunilor din Polonia și Slovacia. Era anunțata prezența Mariei Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul…

- CFR Calatori a anulat vineri, din cauza zapezii si a viscolului, peste 40 de trenuri pe mai multe rute, in timp ce in Gara de Nord din Capitala se inregistreaza intarzieri. Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna, iar din cauza ninsorii viscolite, pe sapte sectii de cale ferata din…

- Evenimentul ce se va așeza in Piața Unirii, va avea loc in perioada 17 – 20 mai și face parte din caravana Street Food Festival care va poposi anul acesta in 11 mari orașe din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. „Setea”…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Ryanair, cel mai mare operator de curse aeriene low-cost din Europa, renunța pe rand la bazele din Romania. Dupa ce a renunțat la Timișoara și Oradea, Ryanair a taiat de pe lista curselor și Craiova. Ryanair, cel mai mare operator de curse aeriene low-cost din Europe, renunța pe rand la bazele din Romania.…

- eMAG reduceri telefoane. Au mai ramas 4 zile in care puteti cumpara telefonul Samsung Galaxy S9 sau Samsung Galaxy S9+ la un pret foarte bun pe siteul emag.ro. Telefonul poate fi cumparat si la un pret cu 2.200 de lei mai mic. eMAG reduceri telefoane – Oferta este AICI. Cei care…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- Principele Radu a reprezentat pe Custodele Coroanei romane, Margareta, intr-o vizita in Regatul Marocului, in perioada 5-9 martie. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Regale, transmis vineri AGERPRES, principele Radu a fost prezent in orasele Casablanca si Rabat si a…

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei este autorizat sa transmita urmatorul buletin de presa: Vizita regala in Maroc Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, intr-o vizita in Regatul Marocului, in zilele de 5-9 martie…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- „Evenimentul BuzzCamp, care din 2008 si pana astazi a pus fata in fata peste 100 de companii cu mai mult de 20.000 de participanti, se desfasoara in noua orase - Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Sibiu, Craiova, Bacau si Constanta, si, ca in fiecare an, se bucura de sprijinul celor mai…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- Duminica, timp de o jumatate de ora, literele de pe Tampa, care formeaza inscripția „BRASOV“, au fost acoperite de un steag imens al imens al Uniunii Europene, cu dimensiunile de 10×7 metri, dar si de drapelul Romaniei. Steagul UE intins pe Tampa intre 12.00 și 12.30, alaturi de un tricolor gigant,…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Oxigenarea Hiperbara (HBOT) folosita indeosebi in SUA și Europa, in Romania la București, Constanța, Targu-Mureș, Cluj- Napoca, Sibiu, iar acum in Alba Iulia la Centrul Maria Beatrice! In ce consta Oxigenarea Hiperbara Pacientul se afla in capsula hiperbara presurizata și inhaleaza oxigen de concentrație…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Gasca Zurli prezinta, in premiera nationala, spectacolul "Lumea lui MULTUMESC". Astfel, Super Eroul MULTUMESC, impreuna cu toata Gasca Zurli, ajunge in 12 orase, incercand sa cuprinda toate zonele Romaniei. Pe Harta Zurli a turneului se numara orasele: Galati, Cluj Napoca, Timisoara, Arad, Sibiu, Brasov,…

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.Astfel,…

- Guvernul Tudose a adoptat, in 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o serie de imobile aflate in administrarea MApN si situate in Bucuresti si in mai multe municipii si judete, stabilindu-le, totodata, si o valoare contabila care in unele cazuri este mica si foarte mica.…

- El spera ca astazi se va scrie istorie, fiind un moment decisiv pentru lupta impotriva corupției. Romanii sunt chemați sa umple, sambata, Piata Unversitatii, loc cu valoare de simbol, unde, la ora 18.00, va incepe un mare protest pentru apararea Justitiei. [citeste si] "Sambata…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Țara noastra va fi strabatuta in lung și in lat de autostrazi care mai de care mai frumoase. Acesta este visul premierului Mihai Tudose, dar pana atunci nu suntem capabili sa terminam nici macar contractele care le avem in domeniu in lucru. Conducatorul Executivului a anunțat intr-o…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Zeci de speologi, impreuna cu familiile lor, au petrecut de Revelion in Ghețarul de la Scarișoara din Munții Apuseni. Acesta este considerat cel mai important obiectiv turistic din județul Alba, fiind cel mai vechi bloc de gheața subterana din lume. Speologii au petrecut intr-o maniera inedita trecerea…