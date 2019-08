România fierbe sub valul de căldură din nordul Africii. Aerul va deveni irespirabil Un val de caldura pune stapanire pe intreaga țara, avertizeaza meteorologi. Marți valorile termice vor crește in unele zone și cu opt grade fața de ziua de luni, iar aerul va deveni irespirabil. Caldura excesiva este data de un val de caldura pornit din nordul Africii care va ajunge marti deasupra țarii noastre, explica specialiștii. The post Romania fierbe sub valul de caldura din nordul Africii. Aerul va deveni irespirabil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este Cod galben de canicula. Meteorologii anunța zile toride și nopți tropicale in toate regiunile din țara. Aerul va deveni irespirabil pana marți. Luni și marți, temperaturile vor atinge 36 de grade C la umbra, atenționeaza meteorologii. Agentia Nationala de Meteorologie anunta ca valul de caldura…

- Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul…

- Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit…

- Mai multe tari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile si au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea creste si mai mult, relateaza site-ul postului BBC si agentia Bloomberg, citate de Mediafax. Valul de caldura provine din regiunea Sahara si se caracterizeaza…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Programul “Prima Casa” va continua intr-o noua forma, “O familie, o casa”, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. el susține ca in acest moment așteapta finalizarea discuțiilor preliminare la Banca Nationala a Romaniei, pentru schimbarea programului, urmand ca apoi sa fie legiferata…

- Partidul Puterii Umaniste (PPU) și-a lansat in cadrul congresului de sambata, 8 iunie, candidatul pentru alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an in persoana Ramonei Ioana Bruynseels, fost consilier guvernamental. Bruynseels le-a transmis delegaților la Congresul PPU ca nu crede in politica…

- Vizita Papei Francisc in Romania este una istorica si mult asteptata pentru mii de oameni, iar pentru buna desfasurare a evenimentului au fost implementate o serie de masuri drastice de securitate, pelerinilor recomandandu-se sa coopereze cu voluntarii si organizatorii. Comitetul Interministerial pentru…