România, felicitată de SUA pentru Preşedinţia de succes a Consiliului UE SUA felicita Romania pentru presedintia de succes a Consiliului Uniunii Europene, a declarat ambasadorul Hans Klemm, la receptia de Ziua Independentei de la Bucuresti.



Diplomatul american a mentionat si cel mai recent scrutin din tara noastra. "Angajamentul romanilor fata de democratie, statul de drept si lupta impotriva coruptiei, demonstrat atat de clar la alegerile din luna mai, ne inspira", a spus el.



Hans Klemm a vorbit despre rolul Romaniei ca membru al Aliantei NATO. "Parteneriatul Strategic SUA-Romania este puternic. America recunoaste Romania ca aliat NATO model,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Modelul BMW 327, cumparat de nou din Bucuresti in anul 1938, se intoarce in Romania dupa o jumatate de secol si va fi prezentat la Concursul de Eleganta Sinaia, organizat pe 29 iunie, a anuntat BMW Group Romania intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Cunoscut in perioada anilor '30…

- U Craiova este aproape de transferul verii. Andrei Ivan (22 de ani) ar putea reveni la formatia din Banie, dupa doua sezoane in strainatate. De atacantul nationalei U21 s-a interesat si FCSB, dar oficialii celor de la Krasnodar nu au fost de acord cu suma propusa de Gigi Becali, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Intre 5 și 31 mai, 100 de voluntari recrutați de pe Facebook au strans 5 tone de deșeuri de pe plaja salbatica din Sfantu Gheorghe, locul unde Dunarea se varsa in Marea Neagra, și de pe Insula Sacalin, arie care beneficiaza de protecție speciala, fiind interzis accesul vizitatorilor. Un motiv tocmai…

- Evenimentul s-a bucurat de success, salile muzeului fiind neincapatoare la deschiderea la care au participat reprezentanți ai Episcopiei Romano-Catolice, colecționarii care au contribuit la realizarea muzeului, fostul ministru al Sanatații Cseke Attila, șeful CJ Bihor Pasztor Sandor și viceprimarul…

- Fabrica a fost infiintata in 1899 sub numele de Elso Delmagyarorszagi Kalapgyar Rt. (Prima Fabrica de Plarii din Ungaria de Sud SA). La inceputul anilor 1900, palariile erau vandute in toata Europa, dar si in Statele Unite ale Americii si in tari din America Latina.

- La editia a 49-a a Sibiu Jazz Festival, care incepe joi, vor participa 70 de muzicieni din 12 tari (Belgia, Polonia, Luxemburg, Franta, Ungaria, Spania, Israel, Austria, Norvegia, Suedia, Cuba si Romania), anunta organizatorii, potrivit news.ro.Publicul se va bucura de peste 1.000 de minute…

- Peste 100 de poeti de pe patru continente vor fi prezenti la cea de-a zecea editie a Festivalului International de Poezie de la Bucuresti (FIPB), care va avea loc in perioada 13 - 19 mai, in mai multe spatii din Capitala, scrie news.ro.Considerat cel mai amplu eveniment de profil din Romania,…

- Proiectul condus de Miki Braniște, noul președinte al Federației Fabrica de Pensule și Kinga Kovacs, directorul executiv al organizației, își propune o dezvoltare și o tranziție spre noua generație de artiști și lucratori culturali. Fabrica de Pensule va organiza și o sarbatoare pentru…