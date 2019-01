Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, felicita Romania cu ocazia inceperii, la 1 ianaurie, a primului sau mandat la presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene.''La multi ani! Ii urez succes Romaniei cu ocazia primei sale presedintii a (Consiliului) UE. Sunt increzator ca…

- Despre situatia din Romania a fost intrebat si fostul secretar general al PSD, Marian Neacsu, in prezent exclus din PSD. In Le Figaro, Neacsu arata ca ”problemele penale presedintele nostru are o mare problema si partidul la fel. Absolut toate actiunile guvernamentale sunt umbrite de aceasta dezbatere…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la Summitul Euro in format extins, in cadrul caruia va reitera sustinerea Romaniei pentru obiectivul de consolidare a Uniunii Economice si Monetare, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Klaus Iohannis va sublinia ca…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, considera ca președinția Consiliului Uniunii Europene va reprezenta un examen de maturitate politica pentru Romania. Intr-o declarație politica susținuta in Senat, senatorul Virginel Iordache a amintit ca incepand cu luna ianuarie 2019, Romania va da un examen…

- Romania este pregatita sa preia presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, in pofida problemelor politice interne si a raportului critic al Bruxelles-ului privind reformele controversate din...

- Ministrul Tudorel Toader a discutat marti cu Vera Jourova, comisar european pentru justitie, despre evolutiile sistemului judiciar din Romania si prioritatile pentru domeniul justitiei in contextul viitoarei Presedintii a Consiliului Uniunii Europene, informeaza MJ. Potrivit unui comunicat…

- "Guvernul este pregatit sa gestioneze presedintia Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis, si nu numai el, aduce deservicii majore acestei tari pentru ca incearca sa induca la nivelul opiniei publice din Romania, cat si international ca Guvernul din tara lui nu este pregatit sa gestioneze presedintia,…

- Dupa ceremonia de deschidere de luni, ministrul Oprea s-a intalnit marti cu He Baoxiang, viceguvernatorul provinciei Hunan. In cadrul intalnirii, s-a semnat un Memorandum de Intelegere in domeniul investitiilor intre Departamentul de Comert al Provinciei Hunan si Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…