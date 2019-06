Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a criticat, marti, fara sa il nominalizeze, pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, dupa declaratiile acestuia privind situatia din Republica Moldova. ”Cred ca unii s-au grabit cu declarațiile", a spus Dancila, la Parlament. Ea a precizat ca s-a infiintat o comisie…

- Ministerul de Externe de la Bucuresti a emis un comunicat de presa marti, 11 iunie, cu privire la pozitia Romaniei fata de situatia politica actuala din Republica Moldova. Romania reitereaza apelul la calm si retinere si evidentiaza necesitatea respectarii principiilor statului de drept si a asigurarii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca autoritatile de la Bucuresti trebuie sa aiba "o pozitie de tara, o pozitie a Romaniei" referitoare la situatia politica din Republica Moldova, si nu o pozitionare a presedintelui, a premierului sau a Ministerului Afacerilor Externe. "Eu cred ca normalitatea este…

- Romania este preocupata de faptul ca exista "o situatie exploziva" in momentul de fata in Republica Moldova, a declarat, luni, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, care a spus ca ambasadorul tarii noastre la Chisinau a participat luni la o intalnire organizata de presedintele Igor Dodon. "Am facut…

- Ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, a precizat, luni, vizavi de criza politica din Republica Moldova, ca "nu exista instituția recunoașterii guvernului, exista recunoașterea unui stat". "Noi suntem preocupați ca exista o situație exploziva și vrem sa subliniem ca trebuie gasite modalitați…

- „Guvernul Romaniei urmarește indeaproape evoluțiile politice din Republica Moldova. Romania, ca stat care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene și care susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, face un apel la toate forțele politice sa respecte procesul democratic și voința…

- Ministerul de Externe de la Bucuresti a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise 36 de sectii.

- "Am aflat ca probabil in doua luni cu aproximatie ar urma sa soseasca noul ambasador. Nu stiu daca va veni in doua luni, dar in acest intervan ar trebui sa aiba loc audierea sa in Senatul Statelor Unite", a declarat Tariceanu. "Cred ca o primenire e utila pentru a da un nou suflu acestei relatii…