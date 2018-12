Romania fara Hospice: Sorin Mindrutescu, Oracle Romania: Obligativitatea si voluntariatul nu merg in aceeasi propozitie

Stiri pe aceeasi tema

- La intrarea în Republica Moldova, persoanele fizice au dreptul sa introduca nelimitat numerar în moneda naționala, precum și numerar și cecuri de calatorie în valuta straina. Totuși, daca suma depașește 10.000 de euro sau echivalentul lor de persoana, aceasta urmeaza a fi declarata…

- Afacerile din industria de software romaneasca, in care activeaza peste 17.000 de firme de profil, vor depasi 5,4 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 10,2% fata de anul anterior, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de KeysFin. Numărul companiilor din industria de software a crescut,…

- Potrivit unui comunicat al asociatiei, mai putin de unul din cinci romani a incheiat o polita de asigurare obligatorie a locuintelor: la 31 august 2018 erau asigurate doar 1,68 milioane de locuinte, conform datelor furnizate de catre PAID - Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.…

- Președintele Consiliului Național al ALDE, europarlamentarul Norica Nicolai, a declarat, sambata, in contextul propunerilor de modificare a legislației electorale avansate de AEP , ca iși dorește o discuție despre introducerea votului obligatoriu in Romania. „Dreptul la vot aparține fiecarei…

- Daca ar fi sa rezumam vietile noastre, am putea spune ca alergam zilnic. Dupa deadline-uri, dupa task-uri, dupa sute de lucruri de rezolvat, dupa programari si rezervari, dupa un pic de timp liber, dupa stiri, facturi sau clienti. Niciodata nu ne...

- In ianuarie 2018, la Spitalul Clinic de Urgența pentru copii “Maria Sklodowska Curie” incepea proiectul ″Niciun copil singur in spital″, demarat de asociatia ″Inima Copiilor″. In aceeași luna, primii voluntari incepeau “serviciul” Din martie, dupa ce campania a fost mediatizata, alte 3.200 de persoane…

- Intrarea in temele razboiului informational ne arata dezvoltarile care au loc chiar in aceste zile legate de perspectivele si presiunile cu care se va confrunta mintea umana, lumea noastra interna de zi cu zi, in viitorul apropiat si previzibil.

- Unitatea se adreseaza in special pacienților cu o speranța de viața mai mare, oferind spații de cazare și servicii și pentru familiile acestora. Așa dupa cum reprezentanții fundației umanitare Hospice Casa Speranței dadeau asigurari la sfarșitul anului trecut, zilele trecute a avut loc inaugurarea…