Romania fara Hospice: Daruiesti din ceea ce esti

- De vreo luna și ceva ni se tot spune ca a venit momentul sa fim mai buni. Ca doar e Craciunul. Iar noi, consumiști, ne conformam. Suntem mai buni, puțin, de Craciun. Iar faptul ca suntem buni de Craciun pare sa ne absolve de bunatate in restul anului. Dar nu e așa. Nu așa trebuie sa fie. Sunt cateva…

- Singurul hospice din tara unde sunt ingrijiti non stop copiii cu boli terminale functioneaza la Sibiu, iar banii necesari vin, de cele mai multe ori, din donatii sau din strainatate. Statul, prin sistemul de asigurari de sanatate, asigura 40 la suta din totalul necesar.

- George, platforma de banking digital lansata in Romania la sfarsitul lunii octombrie de catre BCR, are peste peste 100.000 de utilizatori, in fiecare zi fiind descarcata, in medie, de 3.000 de persoane, conform precizarilor facute de catre Cristian...

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania organizeaza luni, 12 noiembrie 2018, orele 18.00, vernisajul celui de al doilea eveniment expozițional din cadrul Salonului Național de Arta Contemporana - Centenar 2018. Mix ART - Galeria ORIZONT, bd. N. Balcescu nr. 34 A, incepand cu ora 18.00, va fi gazda unei…

- Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare Reasigurare (PRBAR) din Romania reprezinta un segment important al industriei de brokeraj si si-a propus, inca de la infiintare, sa colaboreze cu toate autoritatile si asociatiile profesionale si patronale din Romania, in scopul asigurarii unui mediu de…

- Bittnet, firma de IT fondata de fratii Cristian si Mihai Logofatu, au anuntat incheierea negocierilor pentru consolidarea activitaților de integrare IT&C ale dendrio si CRESCENDO International SRL, companie cu istoric de peste 25 ani in Romania. Valoarea tranzactiei este de circa 2,3 milioane de euro.

- Controversata faza din minutul 45 al partidei Romania – Serbia, petrecuta in careul echipei tricolore si soldata cu eliminarea lui Tamas pentru o interventie la Tadic, a fost gandita clar eronat de arbitrul Kevin Blom, din Olanda, a explicat pentru ProSport fostul ecuson FIFA Cristian...

- „Sa nu ucizi„, filmul de debut al regizorilor Gabi Virginia Sarga si Catalin Rotaru, a fost selectat in competiția oficiala a Festivalului de Film de la Varșovia. Aflat la cea de-a 34-a ediție, festivalul se desfasoara in perioada 12 – 21 octombrie 2018 in capitala Poloniei, premiera mondiala a filmului…