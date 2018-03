Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a notificat Ambasada Federației Ruse la București ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata. Hotararea vine in contextul otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in…

- Teodor Meleșcanu spune ca este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea „un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit”, in ceea ce priveste reactia la otravirea, in Marea Britanie, a fostului spion rus Serghei Skripal.

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Ministrii de Externe ai statelor membre UE au cerut Rusiei, luni, sa raspunda intrebarilor privind folosirea unui agent neurotoxic impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, condamnand atacul care a avut loc in orasul britanic Salisbury, informeaza site-ul EUObserver.com si agentia Reuters.…

- MFP propune inființarea unui post de secretar general adjunct avand in vedere creșterea volumului activitații determinat de inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F). Totodata, Romania urmeaza sa exercite, pentru prima data, Președinția Consiliului UE, in perioada 1 ianuarie…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute. * In data de 12.03.2018,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat marti, la telefon, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la initiativa acestuia, printre temele abordate numarandu-se organizarea unei sedinte comune de Guvern si cresterea interconectivitatii rutiere intre Romania si Bulgaria. Potrivit unui comunicat al…

- Aceasta brosura a fost editata pentru a constientiza si intelege ca MAREA UNIRE din 1918 a fost si ramane pagina sublima a Istoriei Romanesti, fapta istorica a intregii natiuni romane . CENTENARUL (Romania 100 – 1918-2018) incepe din anul 2013.In conformitate cu prevederile Tratatului de pace de la…

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut vineri, la Consiliul European, o majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile UE, in special pentru politica de coeziune si politica agricola comuna. Acesta a exprimat sprijinul…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Atac dur al sefului finantelor din landul Bavaria, cel mai mare din Germania, la adresa Romaniei. Ministrul bavarez de finante se opune vehement ca tara noastra si Bulgaria sa fie primite in zona euro. Nu vrem sa discutam cu numere si pacaleli, a spus acesta. Potrivit acordului de aderare la Uniunea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Ministrul de externe de la Budapesta Peter Szijjarto a declarat, dupa vizita facuta luni la Bucuresti, ca are incredere ca Romania isi va onora promisiunea facuta de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, de a rezolva situatia liceului teologic din Targu Mures.

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- El a fost intrebat daca, in intalnirile sale cu oficialii de la Bucuresti, a cerut sprijinul in cazul in care se va ajunge la un vot privind activarea articolului 7 al tratatului UE, o procedura care ar putea conduce la pierderea drepturilor de vot ale Varsoviei in Consiliul European, din cauza refuzului…

- O politista de origine romana a ajuns vedeta tabloidelor din Marea Britanie. Acum e in centrul unui scandal imens dupa ce a avut mai multe derapaje la locul de munca. A fost descrisa ca o politista agresiva si nepoliticoasa si chiar sanctionata disciplinar. Asa titreaza Daily Mail cazul, precizand ca…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a primit-o astazi, la sediul MADR pe doamna Michele Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze la București. Doamna Ambasador a fost insoțita de doamna Marie-Luce Ghib, consilier agricol regional pentru Romania, Bulgaria și Serbia și domnul Michel…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, și care…

- O organizație nonguvernamentala deruleaza, in premiera in Romania – in parteneriat cu șapte spitale din București și Ploiești, dar și cu Spitalul Județean Ilfov – o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C (VHC) la pacienții care se interneaza in cele mai mari unitați medicale de stat din Romania.…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Aproximativ 250-300 de persoane au manifestat in zona centrala a municipiului Piatra Neamț, la aceeași ora cu protstele din capitala. Revendicarile protestatarilor sunt cunoscute de la evenimentele similare de acum un an, numai ca intre timp s-a putut realiza o mai clara coagulare a ideilor. Evident…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Cele noua state fac parte din cele 23…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- "Premierul Romaniei demisioneaza dupa ce social-democratii si-au retras sprijinul", titreaza agentia Reuters, adaugand ca liderul PSD Liviu "Dragnea isi mentine controlul ferm atat asupra partidului de guvernamant, cat si a Guvernului"."Romania pierde al doilea premier in sapte luni", relateaza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare de dobanda din ultimii zece ani, scrie Bloomberg, citata de Agerpres.ro . Opt dintre cei 13 economisti consultați de Bloomberg se asteapta ca BNR sa mentina dobanda-cheie la nivelul record scazut de 1,75% in cadrul ședinței din 8 ianuarie.…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…