România, export cereale. Petre Daea: ”Mâine, cu pistolul la tâmplă...” VIDEO "Romania a fost, este si va ramane o tara cerealiera, datorita conditiilor climatice. Maine, cu pistolul la tampla, sa pui alte culturi si nu au unde sa intre. Intra in arealul, in conditiile climatice pe care le are Romania, iar cerealele, graul, porumbul, orzul, e locul lor aici. Si Romania a fost, este si va ramane exportatoare de cereale. Cum si ceilalti folosesc subsolul si exporta gaze. Romania are aceasta posibilitate. Sigur, trebuie sa actionam pentru zootehnizarea tarii si pentru folosirea acestei proteine vegetale, astfel incat valoarea adaugata sa fie pe masura efortului si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

