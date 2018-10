Romania este unul dintre cei mai mari producatori de dovleac din UE

Stiri pe aceeasi tema

- Țara cu cele mai mari vanzari de pesticide este Spania, urmata de Italia și Franța. Romania ocupa un, deloc onorant, loc 5 in aceasta statistica. Cele mai semnificative vanzari de pesticide in 2016 in Uniunea Europeana s-au inregistrat in Spania, Franta, Italia si Germania (79% din total), ele fiind…

- Cele mai semnificative vanzari de pesticide in 2016 in Uniunea Europeana s-au inregistrat in Spania, Franta, Italia si Germania (79% din total), ele fiind urmate de Romania, Portugalia si Ungaria, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). De asemenea, Spania, Franta,…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o scadere de 9,1% in iulie, comparativ cu luna precedenta, acesta fiind cel mai semnificativ declin lunar al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Lucrările…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Productia industriala a crescut in iunie cu 2,5% in zona euro si cu 2,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2017, iar Irlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari…

- Romania a inregistrat in 2017 cel mai mic pret la gazele naturale destinate consumatorilor casnici, din randul tarilor membre ale Uniunii Europene, conform datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Pentru prima dată, Eurostat a publicat preţurile pentru gaze naturale…