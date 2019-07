România este ținta favorită a atacatorilor cibernetici Producatorul roman de solutii de securitate cibernetica Bitdefender a avertizat, miercuri, ca atacatorii din spatele amenintarii informatice Scranos, aparuta la finele anului trecut, au gasit un nou mod de a infecta victime, iar Romania a ramas tinta lor favorita. Specialistii Bitdefender au descoperit ca atacatorii din spatele amenintarii informatice Scranos au gasit un nou mod de a infecta victime, dupa ce Bitdefender a desfiintat mecanismul exploatat initial prin care se raspandea. ”Infractorii manipuleaza acum programe legitime ale Microsoft cu ajutorul carora isi asigura… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

