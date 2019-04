România este țara cu cei mai mulți lucrători în străinătate. Mărturiile celor mutați în vestul Europei Romania este țara cu cei mai mulți lucratori in strainatate arata un studiu recent. Aproape 20% dintre cei care muncesc, au fost tentați de traiul în alte țări, deși salariile au crescut și la noi, chiar și cu 30-40%, în sănătate sau construcții, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Iar fenomenul migrației va continua, atrag atenția sociologii, care spun că oamenii, nu pleacă doar pentru bani, ci și pentru o calitate mai bună a vieții. Aproximativ 200.000 de români pleacă anual… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

