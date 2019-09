Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat joi, 26 septembrie, Monitorul educatiei si formarii pe 2019, care analizeaza modul in care evolueaza educatia si formarea in UE si in statele sale membre. Monitorul pe 2019 indica progrese suplimentare in directia atingerii unor tinte importante ale UE in materie de educatie…

- Bogatii sunt impozitati sub media europeana. Romania face parte dintre tarile care ii taxeaza mult pe cei care castiga putin, in timp ce impozitarea pentru venituri peste 1,5 milioane de dolari se situeaza sub media europeana, arata un studiu realizat de reteaua internationala de servicii de contabilitate…

- Ziarul Unirea Taxarea veniturilor din Romania depașește de doua ori media europeana Taxarea veniturilor din Romania depașește de doua ori media europeana. Romania locul 2 la rata de impozitare a veniturilor Romania ocupa locul 2 din 30 de țari cuprinse intr-un studiu privind nivelul de impozitare a…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

- La polul opus se situeaza Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate marti de Eurostat. Media la nivelul UE este de 3,9 decese la un milion de locuitori. De asemenea, datele Eurostat mai arata ca rata de decese în rândul pietonilor în cazul accidentelor rutiere este…

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9% inregistr...

- Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE, conform unui nou sondaj Eurobarometru dat luni publicitatii, relateaza agerpres. "Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE.…

- Aproape 9 din 10 absolvenți de studii superioare se angajeaza in primii 3 ani dupa absolvire, in acest caz Romania reușind sa se situeze peste media europeana, potrivit datelor furnizate de Eurostat pentru anul 2018. Astfel, 88,9% dintre absolvenții de studii superioare din Romania și-au gasit un loc…