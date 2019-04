Stiri pe aceeasi tema

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat. La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania au fost si…

- In anul 2016 doar 1,2% din companiile din Uniunea Europeana erau controlate de o firma din strainatate insa aceste companii erau responsabile pentru 15,3% din forta de munca ocupata din UE si 25% din valoarea...

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a prezidat, marti, la Luxemburg, o noua reuniune a Consiliului Afaceri Generale art. 50, organizata sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, context in care a abordat mai multe scenarii legate de Brexit. Potrivit…

- Romania a inregistrat in 2017 o pondere de 7,7% a veniturilor din taxe de mediu in veniturile guvernamentale totale, peste media din Uniunea Europeana de 6,1%, cel mai ridicat nivel fiind in Letonia, de 11,2%, iar cel mai scazut in Luxemburg, de 4,4%, potrivit datelor publicate marti de biroul european…

- Vanzarile cu amanuntul via comanda de acasa prin mail sau prin Internet au crescut cu 12% in Uniunea Europeana in 2017 comparativ cu 2016, statele membre cu cele mai puternic cresteri fiind Estonia (36%), Ungaria (32%) si Romania (26%), arata datele publicate vineri de Eurostat,

- Vanzarile cu amanuntul via comanda de acasa prin mail sau prin Internet au crescut cu 12% in Uniunea Europeana in 2017 comparativ cu 2016, statele membre cu cele mai puternic cresteri fiind Estonia (36%), Ungaria (32%) si Romania (26%), arata datele publicate vineri de Eurostat, scrie Agerpres. Singurele…

- O persoana din Uniunea Europeana a produs, in medie, o cantitate de 487 kilograme de deseuri municipale in anul 2017, cele mai bune performante la acest capitol fiind inregistrate de Romania, cu 272 kilograme de deseuri municipale/locuitor, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit Agerpres.…

- Alte state membre in care riscul de saracie in randul tinerilor care lucreaza este unul ridicat sunt: Luxemburg (20%), Danemarca (19,1%), Spania (19%) si Estonia (18,4%). La polul opus, in trei state membre riscul de saracie in randul tinerilor care lucreaza este mai mic de 5%, respectiv Cehia (1,5%),…