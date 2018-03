Stiri pe aceeasi tema

- U Craiova și CFR Cluj vor juca azi, de la ora 20:45, intr-un meci din etapa a treia din play-off-ul Ligii 1. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. La ora meciului, gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco" se va prezenta in condiții mai bune decat la…

- Maratonului International Brasov, care va avea loc pe 19 și 20 mai, atrage tot mai mulți pasionați de sport din intreaga lume, de la an la an. Astfel, zeci de sportivi din 18 tari s-au inscris deja, la startul maratonului, iar lista se va extinde pana la debutul competiției. Si-au anuntat prezenta alergatori…

- Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea membrilor Uniunii Europene, inclusiv Romania, dupa ce Londra a informat Consiliul European ca Moscova este foarte probabil vinovata de otravirea lui Skripal si a fiicei acestuia, la inceputul lui martie,…

- Adrian Mititelu blameaza autoritațile din Craiova pentru starea gazonului de pe stadionul "Ion Oblemenco" și denunța abuzurile la care au fost supuși membrii Peluzei Sud '97 la meciul Romania - Suedia, 1-0. Gazonul stadionului Ion Oblemenco a fost inlocuit inaintea partidei amicale Romania - Suedia,…

- Dumitru Dragomir considera ca Gheorghe Grozav este unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației actuale. "Mitrița e un fotbalist foarte bun, dar Grozav are altceva. Vine permanent cu fenta, destabilizeaza adversarul. Mitrița elimina oponenții prin viteza. De la Mutu n-a mai fost un fotbalist…

- In meciurile amicale, rescriem istoria… Au trecut (aproape) 24 ani de cand lua sfarsit visul american (al romanilor iubitori de fotbal)… In ziua de 10 iulie 1994, Romania a fost la mai puțin de un pas de semifinalele Campionatului Mondial, dar neputința și destinul au transformat in lacrimi sperantele…

- Datele sunt furnizate de Juan Villarino, calator cu autostopul, care a publicat si un ghid in acest sens. Villarino a facut 2.350 de astfel de calatorii, totalizand, conform New York Times, 100.000 de mile in 90 de tari, adica de patru ori circumferinta globului. Villarino stie unde se afla dupa numarul…

- Cu un timp medu de asteptare de 12 minute, Romania este in top 3 mondial al tarilor prietenoase cu autostopistii, alaturi de Irak (7 minute) si Iordania (9 minute), in timp ce Norvegia (46 de minute), Afghanistan (47 de minute) si Suedia (51 de minute) au cei mai mari timpi de asteptare.

- Janne Andersson, selectionerul Suediei, a susținut o conferința de presa inaintea amicalului cu selecționata Romaniei, meci care va avea loc in acesta seara la Craiova. Romania - Suedia va avea loc...

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi "agenti secreti nedeclarati". Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a motivat…

- Romania și Suedia se vor intalni azi, de la ora 21:30, intr-un amical care se va disputa la Craiova. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Pentru partida din aceasta seara, selecționerul Cosmin Contra va face mai multe schimbari fața de meciul cu Israel, 2-1. Astfel, in echipa de start…

- Australia se solidarizeaza cu comunitatea internationala in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal si a anuntat ca va expulza doi diplomati rusi, scrie BBC. Cei doi diplomati sunt suspectati ca ar fi „agenti secreti nedeclarati”. Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia…

- Micuța focșaneanca Sofia Maria Ciobanu a caștigat doua premii la Festivalul Internațional „Little Stars“, ediția a-XIII-a, care a avut loc la Sankt Petersburg, Federația Rusa. Este vorba de Premiul I la secțiunea Internațional și Premiul I la secțiunea Grupuri. Tot doua premii a caștigat…

- Potaissa Turda a invins Fyllingen Bergen cu 29-24 in prima mnasa a sferturilor de finala din cadrul Cupei Challenge la handbal masculin. Portarul Ionut Irimus a facut o noua partida fantastica. Ardelenii au trait periculos vreme de 50 de minute, perioada in care in putine momente au reusit…

- Romania trece duminica la ora oficiala de vara, ceasurile vor fi date inainte cu o ora la 03.00, care va deveni 04.00, iar 26 martie va fi cea mai scurta zi din 2018, transmite News.ro . In acest an, ora de vara se aplica din 25 martie pana in 28 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- Romania și Suedia vor juca un amical pe 27 martie, de la ora 21:30, care se va disputa pe stadionul "Ion Oblemenco". Potrivit surselor GSP.RO, incepand de duminica, cei de la Ecogarden, firma care se ocupa de gazonul de pe "Ion Oblemenco", au acoperit suprafața de joc cu o prelata speciala, care lasa…

- Prima partida a Romaniei pe noul "Ion Oblemenco" genereaza un interes deosebit in randul fanilor naționalei, care au achiziționat un numar important de bilete cu o saptamana inainte de meciul cu echipa care a scos-o pe Italia din cursa spre Mondial. Pana la aceasta ora s-au vandut aproximativ 14.000…

- Potrivit Raportului Mondial al Fericirii 2018, realizat de un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Finlanda este cea mai fericita țara din lume.Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap…

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Cel mai mare economist al lumii: “Clujul devine un hub al tehnologiei in Europa” Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs, profesor al Universitații din Columbia, susține ca zona Clujului s-a transformat intr-un centru IT și al noilor afaceri in domeniul tehnologiei. Acesta a desființat, la Cluj,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a contestat, miercuri, cea mai mare schimbare pe care contracandidatul sau Ionut Lupescu o pregateste in cazul in care va castiga alegerile pentru conducerea FRF, aceea de a modifica sistemul competitional din Liga 1. Fostul international…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea întrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata în…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romani in concurs pe 25 februarie. Bob – finala (4 masculin, coborari 3/ 4; 5.00, TVR 3, TVR HD); Dorin Grigore, Paul…

- Suedia, in componenta cu Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson si Fredrik Lindstroem, a castigat media de aur in proba de stafeta masculina (4x7,5 km) la biatlon, vineri, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, cu timpul de 1h15min16sec5/10 (niciun foc ratat), in timp ce Romania…

- Cetateanul roman Marinel N., in varsta de 45 de ani, din Gorj, s-a prezentat, in noaptea de joi spre vineri, la PTF Nadlac II - Csanadpalota, pentru a iesi din Romania, conducand o autoutilitara care avea o remorca acoperita cu prelata, ambele inmatriculate in Norvegia. Cu ocazia controlului…

- Fotbalul si gradul de participare al societatii romanesti la activitatile fotbalistice au o imagine atat de proasta, incat au ajuns caz de studiu al UEFA. ProSport a aflat despre existenta acestuia si a discutat despre ce ramane de facut cu cel care l-a efectuat: cercetatorul suedez Tomas Peterson.…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 16 februarie Schi fond – finala (masculin, 15 km freestyle; 7.45, Eurosport 1); Paul…

- Reprezentativa Canadei se afla momentan pe primul loc in competitia masculina de curling, in timp ce China domina la feminin, dupa rezultatele inregistrate miercuri, la JO de iarna de la PyeongChang. La baieti, echipa Canadei s-a impus in cele doua meciuri sustinute, in fata Italiei cu 5-3, si in fata…

- Bogdan Stelea a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului romanesc. Fost component al „Generatiei de Aur”, „Arnold” a fost ingerul pazitor al echipei nationale ani la rand, iar multi specialisti sunt convinsi ca daca acesta s-ar fi aflat pe teren la meciul cu Suedia,…

- Cristina Neagu si Isabelle Gullden, ambele de la CSM Bucuresti, au fost nominalizate, marti, de IHF, la titlul de Jucatoarea anului 2017, distinctie pe care componenta nationalei Romaniei a mai castigat-o in 2010, 2015 si 2016.Cele cinci nominalizari la feminin le includ pe Cristina Neagu,…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Florin Mergea si Horia Tecau au invins, duminica, perechea luxemburgheza Raphael Calzi/Robi Tholl, scor 6-0, 6-1, in meciul de dublu al confruntarii din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa din Cupa Davis, iar Romania conduce Luxemburg cu scorul de 2-1.

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani, scrie News.ro.…

- connect: Ne puteți oferi o scurta carte de vizita profesionala? Yanmin Wang: Lucrez in cadrul acestei companii inca din anul 1999, deci de mai bine de 18 ani. In ultimii 14 ani am lucrat in cadrul departamentului R&D – Dezvoltare și Cercetare. Prima mea funcție a fost Head of smartphone division, așa…

- Agentia de turism Cocktail Holidays a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 18 milioane de euro, in crestere cu 10% fata de anul anterior. Compania specializata in vacante de tip charter, circuite si programe de seniori estimeaza pentru anul in curs pastrarea trendului de crestere…

- Echipele Frantei si Croatiei au obtinut sambata victorii in grupa principala I a EURO 2018 de handbal masculin din Croatia si s-au apropiat si mai mult de semifinalele competitiei. Franta, tripla campioana europeana, a invins Suedia cu 23-17, iar Croatia a intrecut Norvegia, vicecampioana…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program CLASAMENTE, faza grupelor Grupa A 16 ianuarie 2018 16 ianuarie…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, iar cele mai multe - 330 - sunt in Portugalia pentru culegatori de zmeura. In Spania,…

- Producția inferioara de energie electrica și nucleara, cauzata printre altele și de seceta din vara trecuta, a dus la o creștere destul de mare a prețului energiei electrice in Romania. Raportul Comisiei Europene arata o creștere a prețului la energie electrica de 52% in al treilea trimestru…