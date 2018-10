Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 noiembrie 2005, poliția județeana (IPJ) Cluj a arestat doi suspecți de furt din comunitatea din Pata Rât. Trei zile mai târziu, IPJ Cluj a organizat o noua intervenție în Pata Rât, a evacuat oameni cu forța, iar apoi le-a dat foc la case. Victimele abuzului au dat în…

- In seara zilei de ieri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a efectuat o intervenție transfrontaliera terestra pentru a transporta o pacienta in Republica Moldova din Romania. O femeie in varsta de 52 de ani care sufera de o maladie grava a fost adusa acasa in mun. Chișinau din Romania.

- Un batran a incercat sa cumpere o fetița de 8 ani, chiar de fața cu mama ei, la inceputul acestei luni. Hellmuth Kolb, in varsta de 81 de ani, s-a apropiat de femeie, care statea pe o banca din supermarketul Walmart din comitatul Volusia, statul Florida, Statele Unite, și a intrebat-o daca este casatorita.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu țigari de proveniența ucraineana, cantitatea de 12.768 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 150.000 lei. In cursul nopții de 9/10 octombrie,…

- "Am reusit si in acest an, printr-o justificare corecta la Comisia Europeana, sa dam fermierilor din Romania subventia in procent de 70% din plata respectiva. Peste tot cu 70%, in asa fel incat lucrurile sa mearga ca si anul trecut", a precizat Petre Daea, la Valea lui Mihai, unde a participat la…

- Presedintele USR, Dan Barna, a sustinut ca masina cu numar de inmatriculare cu mesaj anti-PSD arata cat de radicalizata si polarizata a devenit societatea romaneasca si cum a reusit PSD sa „rupa Romania si sa aduca atat de multa revolta in spatiul public”. El a mai spus si ca reactia Politiei reprezinta…