România este în topul țărilor unde elevii de gimnaziu învață cel puțin două limbi străine Curriculumul românesc prevede ca prima limba moderna este predata începând din clasa pregatitoare, iar a doua limba moderna este predata începând din clasa a V-a. Cel mai bine în topul Eurostat sta Luxemburg, însa Eurostat precizeaza ca deși limbile oficiale de aici sunt franceza, germana și luxemburgheza, în aceasta statistica franceza și germana sunt considerate “limbi straine&". Pe locul al doilea în top este Finlanda – cu 99 la suta dintre elevi care învața macar doua limbi straine la școala; pe locul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

