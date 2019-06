Stiri pe aceeasi tema

- "Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU in detrimentul Estoniei. Președintele, șeful diplomației romane, zice ca el a facut tot ce a putut, dar, ce sa faci, daca brandul nostru de țara e coruptzion, am fost taxați. Estonia și a scos din legislație abuzul in serviciu și nu…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul inregistrat in obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU. "Nu au…

- Romania va ramane "profund" angajata in sustinerea Organizatiei Natiunilor Unite, iar campania pentru obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU a "consolidat profilul international" al tarii noastre, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri,…

- Presedinta Estoniei, Kersti Kaljulaid, prezenta la Adunarea Generala a ONU cu ocazia votului prin care au fost alese cinci noi state membre nepermanente in Consiliul de Securitate al ONU, a descris drept ''un pas istoric'' obtinerea de catre tara ei a unui mandat in acest organism pentru perioada…

- Romania va ramane "profund" angajata in sustinerea Organizatiei Natiunilor Unite, iar campania pentru obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU a "consolidat profilul international" al tarii noastre, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri,…

- Liviu Dragnea a declarat ca Parteneriatul Strategic din Romania si SUA este vital pentru tara noastra.“Parteneriatul strategic cu Statele Unite este vital petnru Romania, indiferent ce spun unii sau altii. Garantiile de securitate maxime pentru Romania le poate da doar Statele Unite si…

- Financial Times scrie ca „modul in care Romania o trateaza pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA a divizat Europa și a intors instituțiile de la Bruxelles una impotriva celeilalte”. Intr-un articol intitulat „Procurorul persecutat”, Financial Times observa ca „acțiunile legale luate de autoritațile…

- Financial Times scrie ca „modul in care Romania o trateaza pe Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA a divizat Europa si a intors institutiile de la Bruxelles una impotriva celeilalte". Intr-un articol intitulat „Procurorul...