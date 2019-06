România, eşec la ONU. Daniel Zamfir: Am fost taxaţi. Brandul nostru de țară e "coruptzion" "Romania a pierdut locul in Consiliul de Securitate al ONU in detrimentul Estoniei. Președintele, șeful diplomației romane, zice ca el a facut tot ce a putut, dar, ce sa faci, daca brandul nostru de țara e coruptzion, am fost taxați. Estonia și a scos din legislație abuzul in serviciu și nu a amenintat o nimeni cu activarea art 7 și nici europarlamentarii sai nu au facut scandal prin parlamentul european. La ei politicienii țin cu țara lor, ai noștri - de la turnatorul Petrov pana azi - au lucrat 15 ani sa ne construiasca un brand de care nu știu cand vom scapa", scrie senatorul Daniel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

