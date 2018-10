Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Rusia vor crea o comisie de experți care va contribui la dezvoltarea dialogului intre cele doua țari, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zaharova.

- Rusia 'ucide si va ucide teroristi' fie la Idlib, ultimul bastion al insurgentilor asupra caruia planeaza spectrul unei ofensive a regimului, fie oriunde in alta parte in Siria, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova, citata de AFP. 'Am ucis, ucidem si vom…

- Președintele rus Vladimir Putin a numit drept ”ticaloasa” asasinarea șefului Republicii Populare Donețk (RPD) , Aleksandr Zaharchenko. Declarația este postata pe site-ul Kremlinului. „Asasinarea ticaloasa a lui Aleksandr Zaharcenko este o dovada in plus ca cei care au ales calea de teroare, violența,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat îngrijorare, la întrevederea cu omologul sau american Donald Trump, în legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate în România. "În calitatea de mari puteri nucleare,…

- Facebook a fost „cercetat” pentru rolul sau in raspandirea știrilor false dupa ce au aparut dovezi ca Rusia a incercat sa influențeze alegatorii americani folosind rețeaua de socializare, potrivit Hotnews. Rețeaua de socializare desfașoara in prezent o campanie publicitara in Regatul Unit prin intermediul…