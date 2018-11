“România e o oală sub presiune!” ANUNȚUL făcut de sociologi! Sociologii avertizeaza ca vom culege roadele amare ale acestei perceptii in urmatorii 10 ani, cand Romania va avea tinerele generatii plecate peste hotare. La generatia 18-24 de ani cifrele spun tot: 75% dintre tineri se gandesc sa plece din tara. Dan Petre, sociolog: “Cel mai de succes produs al Romaniei la export sunt oamenii. N-ar trebui sa se mai concentreze pe solutii de a-i tine pe tineri in tara, pentru ca razboiul asta e deja pierdut. Ci mai degraba cum ar putea sa ii aduca inapoi la un moment dat. Societatea va fi lipsita intr-o mai mare masura de spirit inovator, de dorinta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

