Romania e acuzata ca trimite la arabi 70.000 de animale in conditii inumane. Nu oprim nimic, sustine Petre Daea Comisarul european Vytenis Andriukaitis i-a cerut ministrului Petre Daea sa blocheze exportul a 70.000 de oi, care ar urma sa ajunga in acesta vara din Romania in mai multe tari arabe. Problema, informeaza oficialul european, este ca animalele urmeaza sa fie transportate pe mare, in conditii mizere, care contravin principiilor UE privind bunastarea animalelor.



Inca din noiembrie 2018 - dupa intoarcerea Vioricai Dancila dintr-o vizita desfasurata in tarile din Golf - secretarul de stat in Miniserul Agriculturii, Daniel Botanoiu, a anuntat ca Romania va exporta la arabi 200.000 de oi si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de act normativ „Victoria” privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate in scop medical este numele propunerii legislative depuse, miercuri, in Parlament. Ce prevede proiectul de lege: Canabisul va putea fi cultivat, fabricat si utilizat…

- Motivul pentru care tot mai mulți oameni contacteaza boli din ce in ce mai grave, care nu existau pe vremea bunicilor sau parinților noștri, este astazi gradul ridicat de intoxicație din corpul nostru. Factorii de stres sau consumul unor produse alimentare lichide sau solide care nu mai respecta de…

- 763 de romani in varsta de 18 ani au fost selectați sa primeasca un permis de calatorie DiscoverEU. Ei vor avea posibilitatea de a calatori maximum 30 de zile intre 1 august 2019 și 31 ianuarie 2020. Aproximativ 20 000 de tineri din toata Europa au fost selectați in aceasta runda a programului. Aproape 95…

- Comisarul european pentru Educație a publicat pe Twitter o fotografie de la reuniunea miniștrilor educației organizata la București, in care oficialii o așteapta pe Ecaterina Andronescu. Potrivit Edupedu.ro, ministrul roman a intarziat la poza de grup, timp in care miniștrii educației din Asia și…

- Comisarul european Corina Crețu raspunde atacurilor lansate de liderul PSD. Liviu Dragnea, la adresa ei. Dragnea a acuzat, astazi, ca votul dat in Consiliul de miniștri pentru a transmite scrisoarea de avertisment catre Romania, semnata de Frans Timmermans, o pune in dificultate pe Corina Crețu,…

- Datele Institutului National de Statistica (INS) din București, publicate luni, arata scumpirea majoritatații marfurilor alimentare si nealimentare, dar si a serviciilor din România. Potrivit sursei citate, in aprilie 2019 vs martie 2019, la capitolul marfuri alimentare,…

- FOTO – Arhiva Oficial, salariul mediu a depasit 2.000 de lei net pe luna in toate judetele Romaniei, insa doar in Bucuresti si in Cluj salariile angajatilor au depasit 3.000 de lei net pe luna, transmite Mediafax. Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din Romania, de aproape 3.500 de lei…

- "L-am ajutat pe Rudolf Schuster (n.r. - fost presedinte al Slovaciei) sa ajunga președinte, pe președintele Ucrainiei, Leonid Kucima, și pe inca alții despre care nu am voie sa vorbesc. Exista confidențialitate, dar, da, lucrez cu oameni de afaceri foarte cunoscuți și chiar milionari csau miliardari",…