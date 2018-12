Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Liderul Partidului Laburist britanic, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a descris luni, in fata parlamentului britanic, acordul de divort cu Uniunea Europeana drept un 'act de automutilare nationala', relateaza AFP. 'Este un act de automutilare nationala si aceasta adunare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, inainte de a participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, ca proiectul de acord privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este unul foarte bun pentru Romania și a aratat ca, in forma actuala,

- Europarlamentarul social-democrat Maria Gabriela Zoana, care este inlocuitoarea Vioricai Dancila in Parlamentul European, a redefinit geografia Europei de Est, dupa ce a luat cuvantul marți in cadrul unei dezbateri din plenul de la Strasbourg. Maria Gabriela Zoana a ținut sa precizeze ca Moldova se…

- Aproximativ 3,1 milioane de permise de rezidenta au fost eliberate in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, unor cetateni din afara UE, adica aproximativ 6,1 permise la fiecare 1.000 de locuitori din UE, pe ultimul loc dupa acest criteriu fiind Romania care a eliberat 0,7 permise la fiecare 1.000…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a mai prabușit un mit. Mitul conform caruia cei mai mulți romani considera ca apartenența la Uniunea Europeana le aduce beneficii. Se dovedește acum ca politicenii care afirma ca atașamentul necondiționat al cetațenilor acestei țari de valorile europene se inșala. Sau…

- Toata redacția unui post TV din Moldova a fost concediata dupa difuzarea unei știri in care a fost criticat dur regimul politic Plahotniuc-Dodon. Știrea nu a fost conforma cu ”politica editoriala” și acesta a fost motivul sancțiunii. Intreaga redactie de stiri a postului de televiziune 10TV din Republica…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…