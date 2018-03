Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour, anunta Ministerul Turismului, care precizeaza ca decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a participat la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului.…

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour, anunta Ministerul Turismului. Tara noastra era singura din regiune care nu mai era promovata de Dertour din cauza infrastructurii deficitare, a numarului mic de hoteluri de calitate si a tarifelor…

- Birourile de promovare turistica a Romaniei se vor redeschide intr-un timp cat mai scurt, a anunțat ministrul turismului, Bogdan Trif. Potrivit acestuia, aceasta masura este una prioritara pentru țara noastra. „Am vorbit cu Ministerul Afacerilor Externe, iar aceasta mesura reprezinta o prioritate pentru…

- Romania va fi reintrodusa pe harta marilor turoperatori din turism dupa ce se anunțase, in urma cu cateva saptamani ca țara noastra a fost scoasa din cataloagele de promovare „Am fost contactat de ministerul turismului și de principalii jucatori din piața. Vrem sa facem tot posibilul sa reevaluam pozițșia…

- Cel mai mare producator de componente auto din Romania, s-a apropiat de un total de 20.000 de angajati si a inregistrat in 2017 o crestere a businessului de cel putin 15%, depasind 3 miliarde de euro.

- România a prezentat la Târgul de turism de la Berlin un poster pe care apare un român cu burta goala. Pe banner-ul principal al standului nostru era reprezentat un peisaj rural în care aparea un barbat cu capul în mâini, tricoul…

- Destinatia ecoturistica Padurea Craiului a fost prezentata, in perioada 7-11 martie la Targul de Turism de la Berlin, considerat cel mai mare eveniment de profil al lumii. "Cea mai mare atractie o reprezinta, in continuare pentru nemti, zona colinelor transilvane si a satelor sasesti,…

- Participarea Consiliului Județean Cluj la Targul Internațional de Turism (ITB) de la Berlin 2018 a fost un adevarat succes in ceea ce privește promovarea obiectivelor cultural-turistice și a zonelor de interes pentru germanii care intenționeaza sa-și petreaca vacanțele in Romania. Standul județului…

- Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din Romania, aflat langa Alba Iulia, a fost promovat la ITB Berlin, cel mai important targ internațional de turism din lume. La evenimentul desfașurat in perioada 7 – 11 martie au fost prezente aproximativ 10.000 de companii din peste 180 de țari și…

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Castelul Banffy din Bonțida, restaurat cu 5 milioane de euro Castelul Banffy, construit de una dintre cele mai longevive dinastii nobiliare din Transilvania, intra in prima faza de restaurare. Domeniul a fost incendiat de naziști și lasat fara caramizi de catre sateni. Castelul Banffy din…

- Sute de oameni au venit la standul Romaniei si s-au interesat de ofertele turistice ale tarii noastre, in prima zi de la deschiderea targului de turism de la Berlin destinat publicului larg, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Turismului remis, duminica, AGERPRES. ''In prim-planul…

- Prime Minister Viorica Dancila said on Saturday at the PSD's extraordinary Congress that the Government wants to adopt the German model in the field of public procurement. "The first time it was the Snagov Strategy, when all the political class and the whole civil society shook hands for the…

- Viorica Dancila, la Congresul Extraordinar al PSD . Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. “Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca Guvernul vrea sa adopte modelul german in domeniul achizitiilor publice. 'Astazi avem o noua viziune, o noua directie care trebuie introdusa in dezbaterea publica cu privire la pilonii de dezvoltare pe termen…

- Romania a reușit din nou sa-și faca simțita prezența la Targul Internațional de Turism de la Berlin, cel mai mare de acest gen din lume, printr-o participare lamentabila a Ministerului Turismului, condus acum de sibianul Bogdan Gheorghe Trif....

- Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu gazduieste Conferinta Internationala Finala "Invatare prin Joc si Explorare", care face parte din proiectul pilot de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar. Evenimentul va avea loc in data de 16 martie, in Aula Magna a Facultatii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Strategia de promovare a turismului romanesc nu a mai fost modificata inca de pe vremea lui Ceaușescu, astfel ca instituțiile statului reușesc sa risipeasca bani cu nemiluita. Cand a venit vorba de promovarea Romaniei la targuri internaționale sau diferite evenimente de profil, statul, prin Autoritatea…

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, Fotbal infinit, intra in cinematografele din Romania incepand cu 9 martie, dupa ce a fost prezentat in premiera mondiala la Berlin, unde s-a bucurat de aprecierile criticilor. Filmul, care prezinta o abordare inedita a jocului de fotbal, „a fost lansat…

- Hteththemeth și 4Tune Quartet vor pune in scena spectacolul-concept „Best Worst Case Scenario” intr-o noua abordare Doua dintre cele mai spectaculoase formatii din Brasov isi unesc pasiunea pentru muzica intr-un eveniment cultural de exceptie. Hteththemeth este trupa care a reprezentat cu succes Romania…

- Administrația Aeroportului Timișoara a luat act de decizia companiei aeriene Ryanair de a retrage din 26.03.2018, mai multe curse operate de la și spre Timișoara. Menționam ca aceasta decizie este una strict comerciala, determinata de nerentabilitatea acestor curse cu un grad redus de incarcare și/sau…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat la 22 februarie 2018 la conferinta cu tema "Romii: contributii la dezvoltarea statului roman", organizata de European Roma Institute for Arts and Culture. In interventia sa din deschiderea…

- Un an de zile a stat jurnalistul german de origine turca, Deniz Yucel, in arest preventiv in Turcia. Saptamana trecuta, procuratura turca a formulat, in sfarsit, punerea sub acuzare pentru sprijinirea terorismului, cerand 18 ani de inchisoare. Vineri, Yucel a fost eliberat, iar seara a aterizat la Berlin.…

- Eveniment important pentru cinematografia româneasca. Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu va fi prezentat vineri în cadrul Festivalului Internațional de la Berlin, în secțiunea Forum.

- Romania este prezenta zilele acestea la Bursa de Turism de la Milano. Intrarea la standul țarii noastre reprezinta o replica in miniatura a celei mai impunatoare porți a Cetații din Alba Iulia, Poarta a III-a. ”Italia, prioritate pentru ministerul Turismului din Romania. O dovedește și mobilizarea…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Söder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor "tari precum Bulgaria si România" în zona euro, relateaza agentia Reuters si de publicatia Handelsblatt.

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 91 autovehicule si 46 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești. Eliminarea Romaniei din cataloage, unde Bulgaria și Ungaria, de exemplu, ocupa numeroase pagini, este argumentata prin infrastructura deficitara, numarul mic de hoteluri de calitate și tarifele…

- Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești. Eliminarea Romaniei din cataloage, unde Bulgaria și Ungaria, de exemplu, ocupa numeroase pagini, este argumentata prin infrastructura deficitara, numarul mic de hoteluri de calitate și tarifele foarte…

- Romania a devenit singura țara din regiune care nu mai este promovata in cataloagele marilor turoperatori din Germania, stat care recent era principalul furnizor de turiști pentru piața locala. Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești.…

- La Festivalul International de Film de la Berlin, Romania participa la aproape toate sectiunile importante. La sectiunea principala a festivalului intram in competitie cu lungmetrajul „ Nu ma...

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a dispus identificarea de urgenta in Ministerul Turismului a masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului. Ministrul Turismului a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica…

- Robert Szep, comisar general adjunct al Garzii Nationale de Mediu, va exercita atributiile comisarului general pana la numirea conducatorului institutiei, potrivit legii. Fostul comisar general al Garzii Nationale de Mediu, Bogdan Gheorghe Trif, a fost numit ministru al Turismului. Pe…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a lansat, in 2013, pe cand ocupa funcția de ministru al Turismului, un proiect național de anvergura, numit "Romania promovata prin valori", constand intr-un parteneriat solid,

- Prima revista bilingva de promovare a Capitalei Culturale Europene 2021, ''Timisoara, pol al turismului cultural banatean'', a fost lansata si va fi distribuita gratuit in tara si in strainatate, pentru a face mai bine cunoscut orasul care va reprezenta Romania culturala peste trei…

- "Prioritatea zero este adoptarea Legii turismului. Este un proiect de lege deja initiat si asumat de catre Guvern, iar acum se afla in dezbatere interministeriala. Au fost ceva probleme, dar voi urmari ca toate avizele venite de la ministerele care au semnalat probleme sa fie remediate in cel mai…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern în conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cât se poate de…

- Teodorovici se poziționeaza in conflictul din PSD: ”Sunt de partea partidului”, a transmis fostul ministru de Finanțe, el lansand un atac la miniștrii lui Tudose, in special ministrul de Finanțe, ministrul Transporturilor și ministrul Fondurilor Europene. El nu il scutește nici pe premier, despre care…

- Executivul este unul politic, dar premierul "trebuie sa fie in orice situatie seful Guvernului", a afirmat, sambata, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat…

- Guvernul va realiza in Muntii Fagaras cel mai mare domeniu schiabil din Romania, care va cuprinde peste 150 de kilometri de partii, anunta ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre. El a vizitat la finele anului trecut zona Balea, dupa care s-a intalnit cu reprezentantii primariilor si operatorii turistici…

- HOROSCOP 2018 CRISTINA DEMETRESCU: Specialistul a precizat ca daca in 2017 am fost amenințați, in 2018 vom fi loviți. "Anul 2018 va fi un an mai prost decat 2017. Efectele se vor vedea treptat. Pe 5 februarie se reconstruiește revoluția solara a Romaniei. Atunci a fost momentul de impact…

- Elena Udrea s a nascut pe 26 decembrie 1973, in Buzau, Romania. Este un politician roman, care din 2008 detine functia de deputat. In trecut a detinut functiile de consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, ministru al turismului si ministru al dezvoltarii regionale si turismului. Udrea…

- “Atitudinea domnului Simon este necolegiala si generata de propria lipsa de interes in a se informa exact cu privire la ceea ce se intampla in Romania. Am facut constant informari in grupul nostru politic despre evolutiile din tara, iar acestea s-au aflat la dispozitia tuturor colegilor din celelalte…

- Normele de aplicare pentru Fondul de garantare a pachetelor turistice vor fi gata pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018, iar de anul viitor incercam realizarea unei legi speciale si pentru crearea unui pool de asigurare, pe modelul PAID, a declarat, luni, ministrul Turismului, Mircea Dobre, intr-o dezbatere…

- Bugetul participativ este un mecanism transparent de alocare a fondurilor și un instrument anti-corupție eficient, susțin USR-iștii aradeni. „Bugetul participativ este astazi un instrument extrem de util, adoptat cu succes de peste 1.000 de orase din intreaga lume, printre care Paris, Londra, Berlin,…