Romania, din nou aproape de punctul de fierbere? Ce crede seful Franke, liderul bucatariilor incorporabile

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ținut un discurs sambata, 16 februarie, la Munchen, in Germania, la cea de-a 55-a conferinta pentru Securitate. Șeful statului a precizat, in alocuțiunea sa, ca raspunsul lui la provocarile de securitate si aparare de la nivel international este coeziune, in…

- „Ma așteptam la acest lucru, de asta am și spus ca trebuie suspendat. Eu mi-am exprimat punctul de vedere public și in cadrul partidului despre acest conflict instituțional intre președinte și Guvern. Nu este la prima abatere domnul președinte, dansul insista in acest conflict instituțional, punctul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis Curții Constituționale punctul sau de vedere cu privire la sesizarea inaintata de Prim-ministrul Viorica Dancila cu privire la existența unui conflict de natura constituționala intre Guvern și Președintele Romaniei. STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia documentului:…

- „Vor sa ia cu japca și Parlamentul Romaniei. Așa cum a incercat sa ia și Guvernul Romaniei. Asta este președintele Romaniei. Vrea sa ia cu japca, adica fortand legea. Așa cum a luat cu japca și casele din Sibiu. Vrea sa preia cu japca și Romania. Vrea o putere absoluta”, a afirmat Liviu Dragnea. Șeful…

- Academia de Politie, unde si-a sustinut fostul sef al Politiei Romane, actualmente sef DGA Catalin Ionita, lucrarea de doctorat, efectueaza o ancheta dupa acuzatiile ca acesta si-ar fi plagiat teza de doctorat. Seful DGA a precizat, pentru MEDIAFAX, ca teza a raspuns exigentelor academice.

- Seful statului, Juan Orlando Hernandez, a prezidat ceremonia de prezentare a cestii cu 18.000 de litri de cafea, eveniment desfasurat intr-un parc din San Sebastian (vest).Potrivit unui comunicat guvernamental, precedentul record mondial Guinness a fost stabilit in decembrie 2012 in Londra,…

- In plin razboi intern la Poli Iași, ies la iveala documente care demonstreaza ca echipa din Liga 1 a incalcat regulamentele FIFA in sezonul trecut. Gazeta Sporturilor a intrat in posesia unui contract de consultanța prin care o firma din Republica Moldova a deținut 25 la suta din transferul lui Kamer…

- E puțin plauzibila o criza care sa loveasca Romania in 2019, crede șeful Direcției de Stabilitate din BNR, Eugen Radulescu. El a ținut sa le raspunda luni celor care vorbesc despre iminența unei crize care ar putea lovi țara noastra, chiar daca aceasta nu va fi de amploarea celei din 2008-2009. Radulescu,…