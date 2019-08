România digitală dă eroare la ANAF. Experiența unui contribuabil care a primit noi documente în Spațiul Privat Virtual Ma numar printre fericiții care au reușit marți, 30 iulie, sa depuna online declarația unica. A durat câteva minute și singura nemulțumire a fost ca formularul pdf inteligent pe care a trebuit sa-l completez avea cuvinte incomplete așa cum sunt și alertele Ro-Alert primite de bucureșteni în aceste zile. Azi, Fiscul m-a informat ca am primit noi documente în Spațiul Privat Virtual. Ei bine, ca sa le vizualizez a fost o aventura pentru ca site-ul ANAF are și astazi erori continue de accesare.



Problemele de informatizare ale Fiscului sunt vechi de ani de zile, HotNews.ro… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

