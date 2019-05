Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea din cele 13 partide politice doar 3 prezinta relevanta: PSD, PNL si alianta USR-PLUS. In randul candidatilor independenti George Simion este persoana cu cea mai mare notorietate, fiind cunoscut ca liderul Miscarii Unioniste, cea care militeaza pentru unirea dintre Romania si Republica…

- "Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana si pana acum", afirma Basescu. Ce spune…

- Lucian Morar, primarul orașul Ulmeni din Maramureș, a protestat luni, in fața Ministerului Sanatații. Edilul spune ca urbea pe care o conduce a fost privata de un serviciu de ambulanța din considerente „rasiale, etnice și politice”. Primarul, care este membru al Partidului Mișcarea Populara (PMP),…

- Blocul UNIREA recent format, din care fac parte trei partide politice si trei asociatii unioniste, urmeaza sa se transforme in unul electoral pentru a participa la urmatoarele alegeri locale care vor avea loc anul curent. De asemenea, in acest bloc sunt asteptate inca cel putin cinci partide politice…

- Daniel Buda, presedinte PNL Cluj a fost prezent astazi, in Baia Mare. Europarlamentarul a participat la conferinta de presa de la sediul PNL Maramures unde a discutat punctual despre problemele care exista in agricultura indemnand totodata cetatenii sa mearga la vot in data de 26 Mai 2019. Facem precizarea…

- Gabriel Oprea a declarat sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca in iunie partidul va decide daca va avea candidat la alegerile prezidentiale sau va sprijini un anume candidat. “In iunie noi o sa facem un Comitet Executiv National si o sa luam o decizie, daca vom avea candidat…

- Avocatul Nicu Cristian s-a inscris in PRO Romania Buzau – Comunicat de presa! Tot mai mulți romani, ingrijorați de situația catastrofala in care se afla țara din cauza proastei guvernarii Dragnea-Dancila vin spre PRO Romania, formațiune politica pe care o vad nu numai ca pe o alternativa, dar și o speranța…

- Justitia continua sa ramana o bariera, un reper moral, dincolo de orice ideologie, intre partidele politice. Polurile par sa se fi inversat. Daca dreapta trecea drept aparatoarea drepturilor si libertatii individului, ca principiu, in ultima vreme PNL si USR se deplaseaza spre stanga. In schimb PSD…