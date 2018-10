Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Serban Nicolae, liderul grupului PSD, i-a cerut demisia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru prestatia avuta in cadrul dezbaterii din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania. Intr-o postare pe Facebook, senatorul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei Tudorel Toader merg marti la Strasbourg, unde urmeaza sa aiba discutii punctuale cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, pe tema legilor justitiei. Intalnirea are loc in contextul in care, luni seara, Timmermans a criticat dur…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European discuta situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, in prezenta prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans.Timmermans a lansat o serie de acuzatii la adresa Guvernului si Parlamentului,…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- Eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne vor discuta luni despre situatia din Romania, inclusiv despre independenta justitiei, sedinta extraordinara fiind programata de la ora 19.30. Pe ordinea de zi a comisiei se afla un raport al Comisiei Europene privind progresele…

- Rezolutia pe care o va adopta Parlamentul European, in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie, despre situatia din Romania ar trebui sa ne ingrijoreze foarte mult, atrage atentia fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. Mai mult, el a declarat pentru Ziare.com ca este foarte…

- Ska Keller, copreședinta grupului verzilor din Parlamentul European, spune ca este nevoie de înființarea unei comisii care sa monitorizeze situația statului de drept din România iar Comisia ar trebui, în opinia ei, sa demareze rapid o