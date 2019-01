Romania cumpara 20 de trenuri electrice noi

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara va lansa prima licitatie pentru achizitia de rame electrice 20 de rame electrice noi vor fi achizitionate, in prima etapa, valoarea acestora fiind estimata la 120 milioane euro.

- Jocurile video au devenit principala distractie a britanicilor, care au cumparat, numai in 2018, peste 4 milioane astfel de produse de divertisment. Valoarea industriei jocurilor video din Marea Britanie s-a dublat in ultimii 11 ani. Asa se face ca a ajuns anul trecut la 3,86 de milarde de…

- Bancile vor fi taxate la volumul activelor la o cota (0,9%) care este si cea mai ridicata din Uniunea Europeana si depaseste chiar si taxarea introdusa de Ungaria in 2010 (de 0,53% din activele bancare), care a adus pierderi sistemului bancar din tara vecina. Amintim ca Ministerul de Finante…

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- Totalul orelor suplimentare efectuate de angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la nivel national, este de 742.500 ore/luna, insemnand 17,82 milioane de lei neachitate lunar, conform datelor prezentate, luni, de Federatia Nationala a Sindicatelor din Finante (FNSF). Consiliul…

- In primele doua saptamani de la lansarea programului "Investeste in Tine", CEC Bank a primit 500 de solicitari, dar a acordat doar zece credite. Din cele 500 de solicitari, 220 de cereri au dosarul complet si sunt in curs de analizare si doar zece au fost deja aprobate, anunta Profit.ro.…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Comisia Europeana a reactionat, joi, dupa ce Tudorel Toader a declansat, miercuri seara, procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Comisia Europeana, impreuna cu alti parteneri internationali si statele membre, au subliniat in mod repetat ca independenta sistemului…