- Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal (EHF) a decis vineri echipele care vor participa in sezonul viitor al Champions League la feminin și la masculin. La feminin, Romania va avea doua reprezentante, campioana en-titre SCM Ramnicu Valcea, și vicecampioana CSM București, care a primit…

- CSM București așteapta aprobarea Comitetului Executiv al EHF din 21 iunie pentru a juca in urmatorul sezon in Liga Campionilor la feminin, dupa ce a pierdut titlul in Liga Naționala. Forul continental a facut publica lista echipelor incrise pentru sezonul 2019-2020 al Ligii Campionilor, atat la feminin,…

- SCM Ramnicu Valcea, noua campioana din Liga Naționala de handbal feminin, nu a mai avut motivație și a primit la Bistrița, in meciul cu Gloria, cele mai multe goluri intr-un joc din actuala ediție, pierzand cu 28-31! Magura Cisnadie și Corona Brașov merg și ele in Cupa EHF. CSM București așteapta wild-cardul…

- Pivotul Crina Pintea, de la Gyori Audi ETO KC, face parte din echipa ideala a sezonului 2018-2019 in Liga Campionilor la handbal feminin, a anuntat Federatia Europeana de Handbal (EHF), vineri, inaintea turneului Final4 al competitiei, care va avea loc sambata si duminica la Budapesta, informeaza Agerpres.…

- PSG (masculin), CSM Bucuresti si Brest Bretagne (feminin) sunt cele mai mari dezamagiri din handbal in sezonul 2018-2019, la nivel european si nu numai, raportat la investitiile realizate. Toate trei candidate la castigarea Ligii Campionilor au avut un alt weekend negru, potrivit mediafax Eliminata…

- Romania a ramas fara echipa in Liga Campionilor, fiind pentru prima data in ultimele patru sezoane cand nu va avea reprezentanta in turneul Final Four, potrivit mediafax. CSM Bucuresti a fost eliminata de Metz, in weekend-ul trecut, in sferturile de finala, dar in ultimii ani a contribuit…