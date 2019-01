Romania cu deficit guvernamental ridicat in trimestrul 3 din 2018  

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistra in trimestrul trei din 2018 cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din Uniunea Europeana, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,5% din PIB in trimestrul trei din 2018, in crestere…

- Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia, Estonia, Luxemburg, Germania si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mare numar de medici stomatologi raportat la populatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In statele…

- Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia, Estonia, Luxemburg, Germania si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mare numar de medici stomatologi raportat la populatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In statele…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul trei din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Romania, tara din UE cu cel mai ridicat procent din populatie care nu isi permite o masina proprie. In 2017, 7% din populatia UE nu isi permitea o masina. Mai mult de 1 din 5 persoane nu isi permit o masina proprie in Romania (29,8%), Bulgaria (20,6%) si Ungaria (20,1%). La polul opus al scarii, cel…

- Alte state membre UE unde mai mult de o cincime din populatie nu isi permite un autoturism sunt Bulgaria (20,6-) si Ungaria (20,1-). La polul opus, tarile membre UE in care cel mai mic procent din populatie nu isi permite un autoturism erau: Cipru si Malta (unde doar 1,7- din populatia totala nu isi…

- O statistica de Haloween arata ca Romania este in topul producatorilor de dovleac, in Europa. Cu ocazia acestei sarbatori, Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat clasamentul țarilor producatoare de dovleac, la nivel european. Cei mai mari producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea…

- Spania, Franta, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween. In 2017,…