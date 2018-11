Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat, pentru MEDIAFAX, ca va vota pentru rezoluția care urmeaza sa fie votata in jurul pranzului in Parlamentul European. Rezoluția condamna "intervenția violenta și disproporționata a poliției in timpul protestelor de la București din august 2018"."Rezoluția…

- Romania, in atentia europenilor. Parlamentul European voteaza azi Rezolutia privind statul de drept in țara noastra Este vorba despre un document redactat în urma dezbaterii din 3 octombrie, la care a luat cuvântul şi premierul Viorica Dăncilă. Potrivit textului publicat…

- Parlamentului European dezbate si voteaza marti rezolutia privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea institutiei UE referitoare la modificarea legislatiei penale si judiciare din prisma potentialului de a submina independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie.

- Rezolutia privind statul de drept din Romania va fi supusa votului in plenul Parlamentului European martea viitoare pe 13 noiembrie, au decis in urma cu putin timp liderii Legislativului european reuniti la Bruxelles in sedinta Conferintei presedintilor.