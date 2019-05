România, creştere record a puterii de cumpărare. PSD: Ne-am ţinut de cuvânt Astfel, luand in considerare datele Eurostat privind cresterea remunerarii lucratorilor din fiecare tara UE28 (in moneda nationala) si excluzand cresterea preturilor (inflația HIPC indicele armonizat al preturilor de consum) rezulta ca lucratorii romani au beneficiat de cea mai mare crestere de putere de cumparare in perioada 2016-2018. "Am promis in 2016 ca vom distribui rezultatele cresterii economice in buzunarele romanilor și ca vom aduce mai multi romani in clasa de mijloc. Ne-am ținut de cuvant", transmit liderii PSD. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

